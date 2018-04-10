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Юные дзюдоисты разыграют Кубок Сэнсэя

08:07 10 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Всероссийский турнир по дзюдо "Кубок Сэнсэя" среди младших юношей до 15 лет пройдет в ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) 14 апреля. Торжественное открытие в 10 часов. 

Как сообщают организаторы, ожидается участие более 400 юных дзюдоистов 2004-2005 г.р. Уже заявились более 15 субъектов Российской Федерации из Сибирского, Приволжского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов, а также Республики Казахстан.

Традиционно поединки в рамках турнира пройдут на четырех татами, в тех же условиях и атмосфере, в которых проходят финалы первенства России. Для многих ребят эти соревнования станут стартовой площадкой для удачных выступлений в будущем.

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Теги: дзюдо , Кубок Сэнсэя , турнир , Тюмень

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