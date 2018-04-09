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Евгений Гараничев и Денис Спицов проведут автограф-сессию

13:32 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Евгений Гараничев/фото ИА "Тюменская линия"

Автограф-сессия серебряного и бронзового призера чемпионата Европы Евгения Гараничева и призера Олимпийских игр Дениса Спицова начнется в актовом зале в институте физической культуры ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37) 10 апреля в 13 часов. 

На встречу приглашают всех желающих жителей и гостей города. В 14 часов начнется парад выдающихся студентов и магистрантов, прославивших Тюмень на мировой арене в сезоне 2017-2018 г. На традиционную встречу ректора ТюмГУ со спортсменами приглашены двукратный победитель чемпионата Европы по спортивной аэробике Данил Чаюн, четырехкратный серебряный и четырехкратный бронзовый призер этапов Кубка мира Николай Полухин, победитель, четырехкратный серебряный и двукратный призер этапов Кубка мира Елена Ремизова, победитель  этапа Кубка IBU Семен Сучилов и многие другие. 

На встрече тюменские спортсмены, достигшие высот на аренах мирового уровня, смогут порадоваться за директора alma mater, который своим личным примером мотивирует студентов, магистрантов и аспирантов двигаться к намеченной цели. В торжественной обстановке Евгению Колунину вручат золотой знак ВФСК "ГТО", сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. 

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Теги: автограф-сессия , Денис Спицов , Евгений Гараничев , ТюмГУ

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