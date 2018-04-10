Автомобили в кредит чаще всего покупают семейные пары и новички

Пресс-конференция Гарифа Ромашкина. Фото ИА "Тюменская линия".

Жители Тюменской области чаще всего берут кредиты на покупку автомобилей марок Lada, KIA и Hyundai.

Такие данные привел управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия".

По его словам, рынок автокредитования в регионе, как и в целом по стране, продолжает восстанавливаться. За первый квартал 2018 года банк ВТБ выдал тюменцам 446 автокредитов на сумму 267 млн рублей. Этот показатель на 4% превышает данные аналогичного периода 2017 года.

"Рост продолжается, мы выдаем автокредиты. Развивается автокредитование и на вторичном рынке. Около 23% кредитов выдано в рамках программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Напомню, что по условиям программы заемщику дается существенная скидка на определенный набор марок", - рассказал он.

Изменился и портрет заемщика автокредита. Деньги на покупку автомобилей чаще других берут семейные пары и начинающие автомобилисты. Увеличению объемов автокредитования, по мнению Гарифа Ромашкина, способствуют и меры, которые принимает правительство страны.

Любовь Голышева