Тюменские аграрии готовят технику к посевной

Фото - ИА "Тюменская линия"

Посевные площади в Тюменской области сохраняются на уровне 2017 года. Об этом сообщил в ходе научно-технического совета при областном департаменте АПК начальник управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности Леонид Бакшеев.

Остаются вопросы по посевным площадям в трех районах области, но они, по словам Леонида Бакшеева, обоснованы и связаны с объективными причинами. "Так, в Тюменском районе 2,5 тысячи гектар выводятся под ИЖС, - уточнил начальник управления. – Это естественный процесс, город должен расти и расширяться. В Ярковском районе агрофирма "Ясень-Агро" освобождает часть посевных площадей для того, чтобы сосредоточиться на растениеводстве в большем объеме на территории Тюменского района. Освобожденные площади планирует использовать для расширения поголовья в рамках инвестиционных программ компания "Междуречье".

Машинно-тракторный парк готов к предстоящим работам на 99-100%, отметил Леонид Бакшеев: "Проходят проверки техники, в том числе работает в этом направлении и Ростехнадзор, готовность подтверждается и взаимопроверками".

"Например, в Казанском районе по данным на текущий момент поля на 50% освобождены от снега, - заметил начальник управления, говоря о сроках начала работ. – Можно предполагать, что работы стартуют в третьей декаде апреля".

Напомним, на заседании президиума областного правительства директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов сообщил, что в этом году сделан акцент на увеличение посевных площадей под технические культуры. Также он отметил, что большое внимание при проведении посевной уделяется профилактике пожаров и недопущению выжигания сухой растительности. Эта информация под роспись доведена до 490 руководителей хозяйств, подчеркнул Владимир Чейметов.

Николай Ступников