Футболисты "Тюмени" встретятся с питерским "Динамо"

фото ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" встретится с "Динамо" из Санкт-Петербурга на стадионе "Геолог" 11 апреля в 19 часов.

Тюменский клуб домашним поединком продолжит борьбу за сохранение прописки в первенстве России по футболу среди клубов ФНЛ. Соперники встречались в первом круге, когда динамовцы в Северной столице оказались сильнее сибиряков – 2:0. В составе победителей дважды отличился Максим Барсов.

В последнее время "Динамо" несколько сбавило обороты. Три предыдущие игры коллектив Александра Точилина завершает нулевой ничьей. Так происходило в матчах с "Волгарем" из Астрахани, ярославским "Шинником" и "Авангардом" из Курска. В весенней части сезона питерцы завоевали всего шесть очков из 18 возможных. Такой неутешительный результат отбросил динамовцев на седьмое место в таблице.

Лучшим бомбардиром представителей Санкт-Петербурга является Артем Кулишев. Он уже забил 12 мячей. Капитанская повязка в "Динамо" доверена опорному хавбеку Евгению Песегову, который имеет опыт выступлений за сибирский клуб в 2013 году, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".