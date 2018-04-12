"Фармасинтез-Тюмень" создаст около пятисот новых рабочих мест

Фото ИА "Тюменская линия"

3,7 млрд рублей составит объем инвестиций на реализацию проекта по организации фармацевтического производства компании "Фармасинтез-Тюмень".

485 новых рабочих мест будет создано с открытием нового предприятия. Правительство Тюменской области инвестору оказало государственную поддержку в виде субсидий по договорам лизинга и налоговых льгот. По проекту предусмотрено техническое перевооружение производства, реконструкция и капитальный ремонт существующих площадей, а также строительство новых производственных площадей.

Реализация проекта предусмотрена в два этапа. На первом будет проведена реконструкция производственных мощностей для приведения их в соответствие с международными стандартами GMP, а также созданы на их основе шесть новых линий, в том числе две линии по производству твердых лекарственных форм (таблеточной и капсульной), две линии по розливу инфузионных растворов в пластиковые бутылки, две линии по розливу растворов в стекло.

На втором этапе будет проведена локализация гормонального производства путем строительства новых цехов по производству твердых лекарственных форм и строительство современного складского комплекса.

В настоящее время инвестор ведет реконструкцию микробиологической лаборатории и административного здания и проектирование новых производственных площадей.

В полном объеме завершены работы и запущен цех по производству инфузионных растворов, линии по производству твердых лекарственных форм и розлива растворов в стекло. В цехе твердых лекарственных форм начато производство сахароснижающих препаратов. Проведена подготовка строительной площадки под строительство цеха по производству гормональных препаратов и складского комплекса.

В полном объеме завершить реализацию проекта планируется в 2020 году, сообщает пресс-служба а Инвестиционного агентства Тюменской области.