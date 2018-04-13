Банк России выпустил памятную монету с Василием Струве

фото Банка России

Памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, приуроченную к 225-летию со дня рождения астронома и геодезиста Василия Струве, выпустил в обращение Банк России 13 апреля.

Монета выходит в серии "Выдающиеся личности России". На оборотной стороне монеты изображен портрет Василия Струве, а справа от него – астрономический инструмент на фоне фасада здания Пулковской обсерватории и звездного неба.

Тираж монеты – 3 тыс. штук, сообщает пресс-служба Банка России.