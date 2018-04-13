"Рубин" сыграет с молодежной командой

фото ХК "Рубин"

Хоккейный клуб "Рубин" проведет контрольный матч с молодежной сборной "Тюменский легион" 14 апреля в 11 часов.

По информации пресс-службы клуба, в состав рубиновцев будут включены игроки "молодежки", которые произвели позитивное впечатление на тренерский штаб команды мастеров в предыдущей встрече 7 апреля.

Напомним, тогда поединок завершился победой "Легиона" - 3:1.