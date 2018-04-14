Глава Югры Наталья Комарова работает в составе российской делегации в Сирии

Глава Югры Наталья Комарова. Фото https://admhmao.ru

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в составе делегации России находится в сирийском городе Арбин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры.

Уже неделя, как Арбин освобожден от боевиков. Россияне прошли по разрушенному городу, пообщались с местными жителями.

"В 7 часов посетили Восточную Гуту - города Харасту и Арбин, полностью освобожденный от террористов. Много разрушений. Очень много семей с детьми. Обстановка в целом спокойная. Если инспекторы ОЗХО заинтересованы в установлении истины, они могут приехать сюда и работать здесь", - сказала Наталья Комарова.

14 апреля был нанесен ракетный удар по Сирии. "Рано утром нас разбудили звуки разрывов. Работала сирийская ПВО, отражавшая нападение западных стран. У нас все хорошо. Российская делегация продолжает работать по программе", - прокомментировала губернатор Югры.

Отметим, в рамках поездки запланированы встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудом Сабагом, муфтием Ахмадом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего востока Иоанном Х. Планировалось подписание соглашения о сотрудничестве между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас), которая находится у власти в Дамаске с 1963 года, а также встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.