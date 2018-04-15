Тоболяк попался с фальшивыми правами в Уватском районе

triumf-uc.ru

На стационарном посту ДПС в Уватском районе полицейские остановили автомобиль "Ниссан" под управлением 31-летнего жителя Тобольска.

В ходе проверки документов у инспектора ДПС возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения. Специалисты установили, что персональные данные водителя не совпадают с данными, указанными в документах на право управления транспортным средством.

Права тоболяка были изъяты и отправлены на экспертизу. Результаты исследования подтвердили, что водительское удостоверение является поддельным.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа". Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев.