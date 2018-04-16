Подросток пострадал в дорожной аварии на Ямале

sever-press.ru

Один человек пострадал в результате дорожной аварии на автодороге Сургут – Салехард.

Водитель "Лады" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hundаi Sоlаris. В результате ДТП 12-летний пассажир "Лады", находившийся на заднем пассажирском сиденье, получил значительные телесные повреждения и был госпитализирован.

В момент ДТП подросток был пристегнут. Кроме пострадавшего на заднем пассажирском сиденье находились еще двое несовершеннолетних, которые не пострадали, сообщает ИА "Север-пресс".