Первая в России цифровая подстанция сверхвысокого напряжения открыта на Тобольской промплощадке

Фото ИА "Тюменская линия"

Новую электроподстанцию напряжением 500 кВ "Тобол" торжественно открыли на "ЗапСибНефтехиме" Тобольской промышленной площадке губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава корпорации "ФСК ЕЭС" Андрей Муров и председатель правления компании "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

"Уникальность подстанции "Тобол" заключается в том, что это первый не только в регионе, но и во всей России энергообъект сверхвысокого напряжения, на котором комплексно используются цифровые технологии. В частности, здесь установлены цифровые оптические трансформаторы тока и напряжения. Для потребителя это означает выход на принципиально новый уровень качества электроснабжения", - подчеркнул Андрей Муров.

По его словам, подстанция будет обеспечивать завод "ЗапСибНефтехим" электроэнергией по двум линиям электропередачи общей протяженностью 5,4 км, при строительстве которой использованы двуцепные опоры. Для ЛЭП такой мощности подобное технологическое решение применено впервые в стране, рассказал он.

Выбор принципиально нового для столь мощных электролиний типа опор позволил не только обеспечить взаимное резервирование энергоцепей, но и значительно, в три-четыре раза, сократить ширину занимаемого ЛЭП коридора и зону электромагнитного воздействия на окружающую среду, отметил глава корпорации "ФСК ЕЭС".

"Общий объем инвестиций в проект составил 5,3 млрд рублей. До 2025 года мы планируем ввести в строй 32 подобных подстанции", - заявил Андрей Муров.

По мнению Владимира Якушева, ввод в эксплуатацию подстанции "Тобол" - историческое событие для Тюменской области. "Восемьдесят процентов оборудования на этом современном энергетическом объекте - отечественного производства. Это очень серьезное достижение реализуемой в России политики импортозамещения", - убежден глава региона.

Председатель правления компании "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов поблагодарил энергетиков за своевременный ввод в строй очень важного для Тобольской промышленной площадки энергетического объекта. "Для нас это - как выстрел стартового пистолета, означающий, что проект строительства завода "ЗапСибНефтехим" выходит на финишную прямую", - сказал Дмитрий Конов.

Владимир Якушев, Андрей Муров и Дмитрий Конов вручили строителям и работникам подстанции "Тобол" награды за добросовестный труд.

фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко