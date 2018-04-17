Водителя, сбившего ребенка в Тюмени, лишили водительских прав

фото ГИБДД Тюменской области

Жителя Тюмени 1986 года рождения по решению суда привлекли к административной ответственности в виде лишения прав управления транспортным средством на 1 год 2 месяца за уезд с места ДТП.

Напомним, водитель "Вольво" сбил ребенка на пешеходном переходе ул. Пермякова, 19 в Тюмени 4 апреля, и скрылся с места аварии. Мальчик получил ушиб ноги и травму зубов.

Инспекторы по розыску полка ДПС, чтобы найти автомобилиста, использовали современные методы анализа данных, полученных с камер видеонаблюдения, выборки автомобиля из транспортного потока, баз данных ГИБДД.

Водитель, сбивший ребенка, пояснил, что после наезда растерялся и уехал с места происшествия.

По факту ДТП проводится административное расследование, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.