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Тюменский спортклуб приглашает многодетных мам на бесплатные занятия

14:38 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы «ВКонтакте» «Леди Тонус»

Повысить жизненный тонус многодетных мам, у которых трое и более детей, берется спортивно-оздоровительный женский клуб "Леди Тонус". Сотрудники клуба ждут их на бесплатные занятия по адресу: ул. Республики, 143, рядом с бизнес-центром  "Аврора".

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, занятия в "Леди Тонус" проводятся в двух основных зонах. В активной многодетным мамочкам предложат кардиозону, вакуумный тренажер, роликовый массажер, виброплатформу, силовую универсальную станцию. В пассивной группа занимающихся сможет посетить термопроцедуры, пройти прессотерапию, полежать на массажной кровати и попробовать пояс-миостимулятор.

Как сообщили в клубе, эффект, получаемый от посещения, безусловно, зависит от тех целей, которые поставит перед собой женщина, и от того, как системно она будет заниматься. Это может быть коррекция фигуры, снижение веса и уменьшение объемов, антицеллюлитный эффект и оздоровление организма.

Количество человек в группе варьируется от 8 до 10. Занятия проводятся с инструктором.

Время посещения группы: каждый четверг с 14 до 15 часов и воскресенье с 16 до 17 часов.

Узнать подробную информацию и записаться в группу "Мамочки" можно по телефону 20-81-95.

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Теги: здоровый образ жизни , многодетные мамы , фитнес

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