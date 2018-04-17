Владимир Якушев: Тобольская промплощадка - один из самых перспективных проектов в стране

admtyumen.ru

Тобольска промышленная площадка - один из важнейших инвестпроектов в Тюменской области и в России, реализация которого открывает широкие перспективы для развития в регионе малого и среднего бизнеса.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами после ввода в эксплуатацию первой в России цифровой электроподстанции сверхвысокой мощности "Тобол" на Тобольской промышленной площадке компании СИБУР.

"Завершение строительства завода "ЗапСибНефтехим" и пусконаладочные работы - весьма сложный и ответственный процесс, ведь в современной нефтехимии используются очень сложное оборудование и технологии. Думаю, Тобольская промышленная площадка успешно выйдет на проектную мощность и будет долгие годы работать на благо региона и страны. Западные санкции вряд ли как-то скажутся на судьбе проекта - все необходимое оборудование уже законтрактовано и поставлено. Сегодня решена важнейшая задача - с вводом в строй цифровой электроподстанции "Тобол" Тобольска промплощадка получила энергетическое обеспечение", - отметил губернатор.

По словам председателя правления компании "СИБУР Холдинг" Дмитрия Конова, ввод в эксплуатацию электроподстанции "Тобол" мощностью 500 кВ знаменует выход инвестиционного проекта по строительству на Тобольской промплощадке завода "ЗапСибНефтехим" на финишную прямую.

"Пуск электроподстанции "Тобол" для компании "СИБУР" подобен выстрелу стартового пистолета - мы выходим на завершающий этап проекта. Без этого крупного энергообъекта ввод в эксплуатацию завода "ЗапСибНефтехим" был бы невозможным", - заявил Дмитрий Конов.

Напомним, после ввода в строй завод "ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим и самым современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн. т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год. Общий объем работ по проекту выполнен почти на 77%. Строительство идет по графику.

"Сырье, которое будет производиться на Тобольской промышленной площадке, представляет значительный интерес для малого и среднего бизнеса. Например, в Заводоуковске действует предприятие, которое производит упаковочную сетку для овощей. Тобольское сырье как раз для него. И это только один из примеров", - отметил в беседе с журналистами Владимир Якушев.

По мнению губернатора, вокруг завод "ЗапСибНефтхим" должна возникнуть большое количество небольших производств, которые будут использовать производимое на предприятии СИБУРа сырье.

"В результате появится еще один передел, благодаря которому мы на своей территории будем получать конечную продукцию с увеличенной добавленной стоимостью. Вокруг Тобольской промплощадки зарезервировано около ста гектаров земли для создания предприятий малого и среднего бизнеса, и мы очень активно работаем на этом направлении", - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Владимира Якушева, ввод в эксплуатацию завода "ЗапСибНефтхим" может послужить стимулом для развития в регионе речного транспорта.

"Пока компания СИБУР для перевозки продукции делает ставку на железную дорогу. Однако водный транспорт менее затратен, поэтому перспективы здесь есть. Но потребуются значительные инвестиции в модернизацию нашего речного флота", - отметил глава региона.

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Евгений Бабенко