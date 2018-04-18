Александр Большунов признан лучшим лыжником России

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Александр Большунов, представляющий Тюменскую область, возглавил рейтинг лучших лыжников страны. 21-летний сибиряк набрал 1 тыс. 596 очков.

В минувшем сезоне в активе Большунова – четыре медали Олимпиады в Пхенчхане, победы на Кубке мира, три золота чемпионата России.

Четвертая позиция у тюменца Глеба Ретивых. Пятым расположился его земляк Денис Спицов. Во второй десятке оказались еще два тюменца. Евгений Белов -15. А Иван Якимушкин расположился следом за ним, сообщает Федерация лыжных гонок России.