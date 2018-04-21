Уватские предприниматели вкладывают инвестиции в развитие лесной отрасли

фото инвестиционное агентство Тюменской области

Уватские предприниматели готовы развивать лесную отрасль и вкладывать инвестиции. На приобретение оборудования и новой техники они планируют потратить 77 млн рублей. Кроме того, будет создано около 300 новых рабочих мест.

Для эффективной деятельности лесозаготовительных предприятий района на ближайшие четыре года потребуется более 300 тыс. кубометров лесных ресурсов, сообщает пресс-служба администрации Уватского района

Представитель ООО "Уват Лес" в Туртасе Нелли Кислицина рассказала, что занимается производством и реализацией пиломатериалов, поставкой дров населению. Для заготовки леса заключили договор с Тобольской организацией, у которой арендован участок на 49 лет. "На участок заезжаем по зимнику за сто километров от поселка. Рубим и вывозим лес с ноября по март. Конечно, есть свои риски в этом деле. Поэтому для заготовки хотелось бы иметь участок в собственной аренде", – поделилась она.

По словам главы Уватского района, около 5 миллионов кубометров леса ежегодно можно заготавливать на территории района. Этого запаса хватит для нескольких крупных предприятий областного масштаба.

"Задача района сегодня, демонстрируя привлекательность нашей территории крупному инвестору, обеспечить работой местных предпринимателей. Для этого совместно с департаментом лесного комплекса мы формируем потребность в небольших участках лесного фонда для собственных нужд и приступаем к их оформлению", – прокомментировал глава района Сергей Путмин.