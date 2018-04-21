up

21.04.2018 суббота

USD 61,3222

EUR 75,6532

В Тюмени -1..1 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Уватские предприниматели вкладывают инвестиции в развитие лесной отрасли

13:01 21 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото инвестиционное агентство Тюменской области

Уватские предприниматели готовы развивать лесную отрасль и вкладывать инвестиции. На приобретение оборудования и новой техники они планируют потратить 77 млн рублей. Кроме того, будет создано около 300 новых рабочих мест.

Для эффективной деятельности лесозаготовительных предприятий района на ближайшие четыре года потребуется более 300 тыс. кубометров лесных ресурсов, сообщает пресс-служба администрации Уватского района

Представитель ООО "Уват Лес" в Туртасе Нелли Кислицина рассказала, что занимается производством и реализацией пиломатериалов, поставкой дров населению. Для заготовки леса заключили договор с Тобольской организацией, у которой арендован участок на 49 лет. "На участок заезжаем по зимнику за сто километров от поселка. Рубим и вывозим лес с ноября по март. Конечно, есть свои риски в этом деле. Поэтому для заготовки хотелось бы иметь участок в собственной аренде", – поделилась она.

По словам главы Уватского района, около 5 миллионов кубометров леса ежегодно можно заготавливать на территории района. Этого запаса хватит для нескольких крупных предприятий областного масштаба.

"Задача района сегодня,  демонстрируя привлекательность нашей территории крупному инвестору, обеспечить работой местных предпринимателей. Для этого совместно с департаментом лесного комплекса мы формируем потребность в небольших участках лесного фонда для собственных нужд и приступаем к их оформлению", – прокомментировал глава района Сергей Путмин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: лесная отрасль , предприниматели , Уват

Последние новости

13:40 Шестидневка и двухдневка ждут россиян
13:01 Уватские предприниматели вкладывают инвестиции в развитие лесной отрасли
12:46 Минфин России ожидает профицит бюджета
12:23 Специалисты оценят леса Тюменской области
11:35 Гости тюменской студвесны сфотографируются с кошками
11:14 Названы победители турнира #ФИЗИКА_NEXT
10:56 Тюмень вошла в топ-10 городов России
10:27 Посевная в Тюменском районе начнется в конце апреля
10:07 Тюменские студенты узнали об особенностях работы коррекционного детского сада
09:22 Автопробег "Победа – одна на всех" прокатился по Тюмени Фото
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: работа органов местного самоуправления влияет на мнение людей о власти в целом

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем местного самоуправления

Порт Сабетта поможет тюменским аграриям поставлять зерно в другие регионы

Политика

Глеб Трубин: другие регионы перенимают опыт Тюменской области

Виктор Рейн: основные стратегические направления для региона выбраны абсолютно правильно

Владимир Пискайкин: в Тюменской области власть работает результативно

Экономика

Уватские предприниматели вкладывают инвестиции в развитие лесной отрасли

Минфин России ожидает профицит бюджета

Посевная в Тюменском районе начнется в конце апреля

Общество

Шестидневка и двухдневка ждут россиян

Специалисты оценят леса Тюменской области

Гости тюменской студвесны сфотографируются с кошками

Спорт

Стартовал последний этап продажи билетов на ЧМ-2018

Тюменский легион собирает самое большое количество болельщиков

Триста юных дзюдоистов встретятся в заключительном этапе Лиги

Происшествия

Тюменский ЦУМ и "Гудвин" оштрафованы за нарушения пожарной безопасности

В Сургуте сотрудник ГИБДД попался на взятках

Директора управляющей компании в Тюмени подозревают в коммерческом подкупе
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+