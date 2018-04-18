В Тобольске пенсионерка перевела мошеннице сорок тысяч рублей

фото 72.mchs.gov.ru

40 тыс. рублей перевела мошеннице на банковскую карту пенсионерка из Тобольска за срочное лечение онкологии.

Следствие установило, что потерпевшей на домашний телефон позвонила девушка, представилась работником регистратуры медицинского учреждения. В ходе телефонного разговора злоумышленница сообщила, что у пенсионерки обнаружили онкологическое заболевание и необходимо срочное лечение стоимостью 105 тыс. рублей.

Деньги необходимо было перевести на указанный банковский счет. Потерпевшая перевела 40 тыс. рублей. Не дождавшись звонка от представителей больницы, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Полицейские занимаются поиском фигурантки и просят всех, кто стал жертвой мошенников, немедленно сообщать об этом в полицию по телефону 02.