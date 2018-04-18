Антипинский НПЗ приступил к пусконаладке установки по производству автомобильных бензинов

annpz.ru

Антипинский НПЗ приступил к пусконаладочным работам на комбинированной установке по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ).

В ходе испытаний специалисты завода проверят качество выполнения монтажных работ, а также исправность систем приема сырья и откачки продукции. Для этого в комплекс будет загружено до 5 тыс. тонн сырья.

Кроме того, в рамках испытаний проводится тестирование и отладка контрольно-измерительных приборов, систем сигнализации и пожаротушения, аварийного оборудования, а также проверяется наличие и исправность работы средств индивидуальной защиты персонала установки. Также специалисты предприятия завершают подготовку документации, включая технические паспорта оборудования, сообщает пресс-служба Антипинского НПЗ.

Строительство комбинированной установки по производству высокооктанового бензина – заключительный этап третьей технологической очереди Антипинского НПЗ. Мощность производства установки составит до 600 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5 в год. Запуск в эксплуатацию и получение первой промышленной партии продукции на КУПВБ планируется в мае – июне 2018 года.

По завершению третьей очереди строительства на заводе продолжатся работы по модернизации производственных объектов, а также наращиванию пропускной способности и мощности нефтепровода.