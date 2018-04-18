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Новых банкнот в обращении стало больше

20:17 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://proficomment.ru

Количество новых банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей постепенно увеличивается, и на 1 апреля доля таких купюр в общем числе банкнот в обращении составила 1,7%. 

Как сообщает пресс-служба Банка России, по сравнению с началом года количество 200-рублевых банкнот в обращении выросло в четыре раза, а двухтысячных – в пять раз. Это говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у потребителей наличных денег.

Традиционно больше всего в обращении тысячерублевых банкнот (30%), за ними следуют пятитысячные (24%), замыкают тройку лидеров сторублевки (20%).

Почти 40% монет в обращении приходится на 10-копеечные. Доля монет номиналом 1 рубль составляет 12%, а 10 рублей – 9%.

Всего на отчетную дату в наличном денежном обращении находилось 9,2 трлн рублей, из которых основную сумму (99%) составляют банкноты.

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Теги: Банк России , купюры , обращение

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