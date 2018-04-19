В ТЦ "Центральный" неисправна система автоматического пожаротушения

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники прокуратуры и МЧС по Тюменской области в ходе проверки в торговом доме "Центральный" выявили многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

В здании неисправна система автоматического пожаротушения.

На первом этаже система автоматической пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии: не были сняты защитные колпаки с дымовых пожарных извещателей.

На этажах пути эвакуации загромождены оборудованием, манекенами. На четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре. На пятом этаже перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу.

В здании недостаточно знаков, указывающих направление движения при эвакуации, в связи с чем в ходе учебной эвакуации посетители потратили много времени на поиск эвакуационных выходов.

Кроме того, выявлены и другие нарушения.

По результатам проверки прокуратура Центрального округа Тюмени возбудила в отношении ООО "УК "Центр" административное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Кроме того, внесено представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального округа Тюмени.