Чемпиона области по волейболу назовут в Заводоуковске

Фото городского департамента по спорту и молодежной политике

Финальный раунд чемпионата Тюменской области по волейболу среди мужских команд первой лиги стартует в Заводоуковске 20 апреля.

Как сообщает региональная Федерация волейбола, его участниками станут четыре коллектива. Все они по разу сыграют друг с другом. По такой системе финал проводится второй год.

Борьбу за награды поведут хозяева площадки, "Транснефть" из Тюмени, представители поселка Боровский и волейболисты Бердюжского района. Турнир завершится 22 апреля.

Действующим чемпионом области является заводоуковский "Ритм", который тренирует Сергей Семенов. Серебряным призером в 2017 году был "Антипинский НПЗ", а бронзу завоевала упоровская дружина. В этот раз до финала они не добрались.