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Геннадий Чеботарев: в Тюменской области создан хороший задел на будущее

14:27 19 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
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Отчет о работе правительства Тюменской области в 2017 году, с которым губернатор Владимир Якушев выступил на заседании Тюменской областной думы, произвел яркое впечатление.

Об этом заявил журналистам председатель Общественной палаты Тюменской области, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор Тюменского госуниверситета Геннадий Чеботарев.

"Отчет очень конкретен, а результаты социально-экономического развития Тюменской области в 2017 году очень значимы и весомы. Это касается улучшения инвестиционного климата, строительства жилья, дорог и объектов транспортной инфраструктуры, модернизации здравоохранения, образования, культуры", - отметил глава региональной Общественной палаты.

По мнению Геннадия Чеботарева, итоги 2017 года - хороший задел на будущее, позволяющий продолжать работу и не сдавать достигнутых позиций.

"Еще в своем послании областной думе губернатор отмечал, что общественные советы при органах власти должны занимать более активную и принципиальную позицию. Сейчас мы предлагаем проект обучения наших общественников на системной основе, чтобы сформировать, как говорится, скамейку запасных, рассматривая общественные советы как кадровый резерв для государственного управления", - сообщил Геннадий Чеботарев.

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Якушев , Геннадий Чеботарев , облдума , общественные советы , отчет губернатора
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