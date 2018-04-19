В регионе готовы поддерживать инициативы и предложения по развитию добровольческого движения

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450 тыс. человек получают социальную поддержку в Тюменской области. На эти цели из областного бюджета в 2017 году направлено около 7 млрд рублей. Внедряются эффективные технологии социального обслуживания, в том числе за счет привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций, развивается конкуренция на рынке социальных услуг, растет их качество.

Об этом заявил губернатор Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

Как отметил глава региона, при этом большое число жителей области, особенно пожилых, больных, одиноких людей, нуждаются не столько в материальной помощи, сколько во внимании и общении.

Одним из решений данной проблемы стало привлечение добровольцев (волонтеров), эта работа проводится в регионе с 2009 года.

Новый этап развития добровольчество получило с объявления президентом Российской Федерации 2018 года Годом добровольца.

Сегодня этот институт в Тюменской области имеет достойный уровень и является одним из лидеров в России. В данное движение вовлечены более 70 тыс. активных граждан самого разного возраста - от школьников и молодежи и до старшего поколения. Затрагивая все сферы жизни общества, волонтерство является хорошей жизненной школой.

Поддержка развития добровольческого движения в регионе входит в число приоритетных вопросов в работе правительства области. Работа идет по нескольким направлениям: создан координационный совет, ведется обучение волонтеров на базе ресурсного центра, предоставляются бесплатные помещения и оборудование, оказывается грантовая поддержка волонтерским инициативам, в том числе и за счет программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, финансирование которой в этом году увеличено в три раза.

Хорошей поддержкой для волонтеров, имеющих более 300 часов добровольческой деятельности, являются льготы при поступлении на гуманитарные специальности, возможность получения признания как на региональном, так и на российском уровне.

Эта работа не закончится с Годом волонтера, в регионе готовы поддерживать инициативы и предложения по развитию добровольческого движения и дальше.

"Только вместе, помогая другим и чувствуя их поддержку, мы сможем создать то общество - село, город, область, страну, глядя на которое, мы будем испытывать гордость", - заключил Владимир Якушев.