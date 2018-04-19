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Работа многофункциональных центров помогает бороться с коррупцией, считает Владимир Якушев

14:49 19 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
Продолжение: Отчет Владимира Якушева о работе регионального правительства в 2017 году

О проверках госслужащих и других мерах противодействия коррупции рассказал депутатам Тюменской областной думы губернатор региона Владимир Якушев, выступая с отчетом о результатах деятельности областного правительства в 2017 году.

Он отметил, что в работе по повышению эффективности антикоррупционной политики правительство идет по двум основным направлениям - это перевод в электронную форму всего процесса оказания госуслуг и их предоставление по принципу одного окна через многофункциональные центры (МФЦ).

"Мы понимаем, что коррупциогенный фактор возникает там, где есть прямой контакт между чиновником и гражданином. Поэтому та сеть МФЦ, которую мы активно развиваем на территории Тюменской области, поможет уйти от этого фактора". - уверен Владимир Якушев.

В регионе работает 30 многофункциональных центров, они есть в каждом городе и районе. По словам губернатора, в них созданы 434 окна приема заявителей и предоставляется 216 видов услуг, 56 из которых - федеральные, 110 - региональные, 27 - муниципальные и 23 - иные услуги. В 2017 году в тюменских МФЦ приняли 1 млн 206 тыс. заявлений.

Глава Тюменской области подчеркнул, что органы исполнительной власти проводят все проверки, предусмотренные федеральным законодательством в отношении госслужащих о противодействии коррупции. Это проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; проверки соблюдения служащими ограничений, запретов и требований об урегулировании конфликта интересов; контроль за расходами. Владимир Якушев пояснил, что в 2017 году появилось новое полномочие о проведении проверок достоверности и полноты сведений о доходах, предоставляемых муниципальными депутатами - тогда их провели около 300.

"Эта тема всегда находится в зоне нашего внимания, она одна из основных, поэтому мы будем совершенствоваться и дальше", - заверил он областных депутатов.

Дарья Казакова

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Теги: борьба с коррупцией , Владимир Якушев , госслужба , МФЦ , облдума , отчет губернатора
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