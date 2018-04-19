Отчет Владимира Якушева о работе регионального правительства в 2017 году

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Уважаемые депутаты Тюменской областной думы! Дорогие тюменцы!

Представляю вам отчет о деятельности правительства Тюменской области за 2017 год. На протяжении последних лет Тюменская область относится к числу регионов с высокой инвестиционной активностью и значительными темпами развития экономики. В 2017 году, как и в предыдущем, Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв шестое место.

Инвестиции – это основное "топливо" для развития экономики. Это новые достойные рабочие места, рост собственной налогооблагаемой базы, повышение уровня жизни населения. Именно поэтому привлечение инвестиций и обеспечение динамичного экономического развития как основы для роста уровня и качества жизни остается важнейшим приоритетом правительства области. Ориентируясь на него, создаем серьезные заделы во всех отраслях экономики.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2017 года составил 290,7 миллиарда рублей, превысив уровень 2016 года на 19,9% в сопоставимой оценке. Рост, в большей степени, обеспечен активной реализацией проекта по строительству крупнейшего в стране нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР в Тобольске, а также реализацией большого количества крупных и средних проектов в промышленном и аграрно-промышленном секторах.

Индекс промышленного производства составил 102,6% (в 2016 году – 104,7% к 2015 году). На динамику этого показателя достаточно сильное давление оказало ожидаемое снижение (до 88,8%) в добывающем секторе, что обусловлено выполнением принятых Россией обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Уверенный рост - 106,8% - показал обрабатывающий сектор промышленности. Рост также достигнут в производстве:

- машин и оборудования (105,8%), в том числе благодаря увеличению выпуска центробежных насосов компанией "Шлюмберже";

- химических веществ (110,7%) за счет наращивания объемов производства полипропилена на Тобольской промышленной площадке;

- лекарственных средств (126,1%) вследствие существенного роста производства компанией "Фармасинтез-Тюмень";

- металлургическом производстве (125,7%) за счет роста загрузки мощностей электрометаллургического завода компании "УГМК-Сталь";

- деревообработке (117,9%) за счет роста выпуска фанеры Тюменским фанерным заводом и других отраслях.

В 2017 году в промышленном секторе завершена реализация 11 проектов.

Для стимулирования регионального промышленного роста действуем по всем направлениям: привлекаем инвесторов для создания новых производств, оказываем поддержку действующим предприятиям. В рамках этой работы начата реализация ряда новых крупных проектов: строительство нового завода по производству гормональных препаратов; завода по ремонту нефтеперекачивающего оборудования; нового производства на заводе "Тюменьремдормаш"; нового деревообрабатывающего комплекса в селе Исетское.

Завершается создание производства по деревообработке в Уватском районе. Планируется создание производства катализаторов для добычи нефти. Идет доработка проектов по строительству фабрик по производству картона и переработке полимерных отходов.

Для размещения новых производств в области уже работает три индустриальных парка. Резиденты парков сразу получают пакет услуг: площадку с минимальной арендной платой, налоговые льготы и доступ ко всей инфраструктуре поддержки бизнеса. Эти условия привлекли на площадки индустриальных парков 14 резидентов.

В конце 2017 года мы приступили к созданию агроиндустриального парка "Ишимский". На его площадке планируем реализацию проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе с применением современных методов биотехнологий.

Все эти проекты благодаря расширению ассортимента местной продукции и росту товарооборота будут способствовать развитию экономических связей региона, в том числе с автономными округами.

Мы подчиняем все инструменты финансовой поддержки единой задаче – стимулированию инвестиционной активности, развитию экономики. 1 января 2018 года принято решение о применении единой ставки 3% для всех инвестиционных займов и микрозаймов и нулевой ставки по инвестзаймам для резидентов индустриальных парков "Богандинский" и "Ишимский".

К вопросу о государственной поддержке добавлю, что в 2017 году были сохранены все основные формы поддержки промышленных предприятий и субъектов предпринимательства.

Огромный резерв экономического роста мы видим в повышении производительности труда и решении вопросов сбыта на действующих предприятиях.

Задача повышения производительности труда в области решается не первый год. Прежде всего, за счет стимулирования модернизации оборудования на промышленных предприятиях. Начиная с 2010 года, многие предприятия Тюменской области провели модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей благодаря возмещению части затрат по договорам лизинга и кредита.

Продолжая эту работу, в 2017 году мы сформировали целый блок программных мер. Это обучение управленческих команд и работников предприятий, помощь в разработке и сопровождение корпоративных программ повышения производительности труда, мероприятия экспортной направленности. В результате приняли и реализуем отдельную государственную программу Тюменской области "Повышение конкурентоспособности экономики".

Рост экспорта и внутреннего сбыта региональной продукции является еще одной задачей. Мы двигаемся в этом направлении, что касается стимулирования внутреннего спроса, уже не первый год успешно работает механизм возмещения нефтегазовым компаниям 5% стоимости закупленного у тюменских предприятий оборудования. В 2017 году по этой схеме мы поддержали спрос на продукцию 20 региональных производителей, общая сумма их контрактов превысила два миллиарда рублей.

Продолжается работа правительства области в части импортозамещения и взаимодействия с крупными заказчиками. За 2017 год 36 предприятий Тюменской области заключили 1 тыс. 211 контрактов на поставку компаниям нефтегазового сектора импортозамещающей продукции на сумму 20,8 миллиарда рублей. Развивается региональный несырьевой экспорт. В области создана инфраструктура поддержки экспортно-ориентированных предприятий.

Для предпринимателей реализуются образовательные программы с участием Российского экспортного центра. В Тюменском технопарке с 2017 года проводятся курсы делового английского языка. С 2018 года к ним добавляются курсы по основам китайского языка.

Для потенциальных экспортеров по трем отраслям (деревообработка, пищевая промышленность, изделия из синтетических материалов) разработаны дорожные карты по 27 товарным позициям в разрезе 7 стран. Так, буквально "ведя за руку", увеличиваем круг экспортеров.

Сельское хозяйство. В 2017 году индекс производства продукции сельского хозяйства вырос до 103,8% и впервые за последние годы превысил среднероссийский уровень -102,4%. Произведено продукции на 76 миллиардов рублей.

Драйвером роста производства сельхозпродукции стал активно поддерживаемый нами рост инвестиций и реализация в отрасли ряда крупных проектов с современными технологиями. Силами двух уполномоченных департаментов ведется активная работа по привлечению инвестиций, сопровождению и поддержке проектов в агропромышленном комплексе. В 2017 году реализованы крупные проекты в молочном и мясном животноводстве, птицеводстве. Целый ряд проектов в процессе реализации. Значительная доля продукции сельского хозяйства производится хозяйствами населения: 41% молока, 35% мяса, 60% картофеля, 58% овощей. Сельскохозяйственная кооперация дает им возможность наращивать производство, получать услуги, организует сбыт продукции. Сегодня это 89 потребительских кооперативов, услугами которых охвачено более 70% сельских территорий. Растут объемы продукции, закупаемой кооперативами у населения.

Сейчас работаем над концепцией кооперативного движения, в которой определим основные направления и механизмы развития сельскохозяйственной кооперации. В мае документ планируем представить для рассмотрения в Тюменскую областную думу.

Поступательно продвигаемся и в вопросах сбыта. Продвижение местной продукции продолжается в рамках Дней местного предпринимателя и закупочных сессий, ярмарок локального производителя.

В муниципальных образованиях области прошла 561 продовольственная и сельскохозяйственная ярмарка, предприятия АПК, крестьянские и фермерские хозяйства реализовали 576 тонн продовольственных товаров на общую сумму 103 млн. рублей. 35 выездных ярмарок проведено в 12 городах автономных округов области.

Оказываем содействие товаропроизводителям в организации поставок продукции компаниям, имеющим в своей структуре предприятия общественного питания. Так, с крупной нефтегазовой компанией "Сургутнефтегаз" согласована дорожная карта продвижения продукции тюменских товаропроизводителей в территориях ее присутствия.

Работа по продвижению на зарубежные рынки продукции АПК реализуется в рамках общей модели развития экспорта, о которой я уже сказал.

В этом году в области, как и в других регионах России, обострились вопросы сбыта молока. Переработчики пересмотрели ценовую политику в отношении молока, закупаемого от частного сектора. Причина – его низкое качество, из такого сырья возможно только изготовление сливочного масла.

В диалоге с предприятиями и с селянами достигнуты договоренности, исходя из которых мы построили работу, по решению этой проблемы. Правительством Тюменской области разработан законопроект, в соответствии с которым определяется цена молока-сырья второго сорта во втором квартале 2018 года — 90% от рыночной цены первого сорта, с 1 июля и до окончания 2018 года — 85%. С переработчиками договорились о закупке молока первого сорта по 18 рублей за литр.

Соответственно цена приобретения молока второго сорта во втором квартале составит 16 рублей за литр, во втором полугодии — 15 рублей за литр. Из этого молока будет производиться сливочное масло, а из областного бюджета переработчикам будет компенсироваться разница между себестоимостью его производства и рыночной ценой.

Все понимают, что это меры переходного периода. Главное в этой ситуации – повысить качество молока. Для этого совместно с фермерами и кооперативами работаем над формированием четкой дорожной карты и немедленно приступим к ее реализации.

Потребительский рынок. Реализация мер, направленных на развитие потребительского сектора, поддержанная ростом реальной заработной платы (103,5% к 2016 году) и реальных располагаемых доходов населения (100,9% к 2016 году) способствовала оживлению потребительского рынка. По итогам 2017 года возобновился рост розничного товарооборота (102,0% к 2016 году), увеличился объем платных услуг населению (102,1% к 2016 году).

Предпринимательство. Огромный ресурс экономического роста – в развитии малого предпринимательства. Для этого в области сформирована вся необходимая инфраструктура, отлажен механизм государственной поддержки, действует достаточно эффективная модель налогового стимулирования. Продолжаются "налоговые каникулы" для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной, научной сферах деятельности, в сфере оказания бытовых услуг населению. В 2017 году "нулевых" патентов выдано в 3 раза больше (177 патентов), чем в 2016 году (58 патентов). Для поддержки микро- и малому бизнесу расширен перечень видов предпринимательской деятельности, на которые при применении специальных налоговых режимов распространяется нулевая ставка.

Снижена налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей за счет приостановления ежегодной индексации размеров потенциально возможного к получению годового дохода (до 31 декабря 2020 года включительно). Кроме того, размеры потенциально возможного к получению годового дохода снижены для ряда категорий индивидуальных предпринимателей.

В результате за прошлый год вдвое возросло количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему. Также вдвое увеличилось число выданных патентов. Поступления в местные бюджеты по патентной системе налогообложения приросли на 20%.

Передача в 2017 году местным бюджетам дополнительных нормативов зачисления налогов обеспечила прирост закрепленных за местными бюджетами собственных доходов на сумму 3,2 миллиарда рублей, из них:

1,5 миллиарда рублей - от налога на доходы физических лиц; 1,7 миллиарда рублей от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Эти меры стали стимулом для развития предпринимательства в муниципальных образованиях и базой для роста самодостаточности местных бюджетов.

Инновации. Наряду с уже ставшими традиционными подходами к стимулированию инновационного предпринимательства запущены и концептуально новые. В мероприятиях Школы инновационного мышления приняли участие более 3 тысяч студентов, молодых предпринимателей и изобретателей.

Сформирован и законодательно закреплен целый комплекс мер по развитию отрасли информационных технологий – это связанная имущественная, финансовая и кадровая поддержка, помощь в организации сбыта. Создан первый в области IT-инкубатор, готовятся к открытию еще четыре, в которых офисные помещения предлагаются по одному рублю за один квадратный метр, а финансовая поддержка предоставляется в виде грантов либо займов под 3% годовых.

В результате в Тюменской области количество компаний, работающих в сфере информационных технологий, внесенных в реестр Минкомсвязи, за 2017 год увеличилось до 74 - почти в два раза.

А сама Тюменская область в инновационном рейтинге регионов совершила мощный рывок, переместившись за год на 12 позиций вверх -до 14 места.

Создание условий для развития инновационной среды – это не только меры поддержки. Жилье, комфортная и дружественная городская среда, понятные, удобные и доступные объекты социальной инфраструктуры, чистые, благоустроенные и удобные для жизни населенные пункты области – это важнейшие факторы сохранения и притяжения населения, талантливой молодежи, профессионалов.

Строительство. Объем ввода жилья в области в 2017 году составил 1 тыс. 419,9 кв. м. Это больше запланированного, и это, без малого, почти 1 квадратный метр (0,95 м) в расчете на одного жителя области.

Началось расселение жилищного фонда, признанного аварийным в 2012-2015 годах, а это 136 тысяч квадратных метров в 17 муниципальных образованиях, более 10 тысяч граждан. В 2017 году полностью расселен аварийный фонд в Абатском, Бердюжском и Казанском районах. В 2018 году в шести муниципальных образованиях (город Ишим, Заводоуковский городской округ, Викуловский, Голышмановский, Сладковский и Ярковский районы) запланировано полное и в двух (города Тюмень и Ялуторовск) – частичное расселение.

По программе "Обеспечение жильем молодых семей" получили социальные выплаты 720 семей во всех городах и районах области.

Помощь области в решении жилищных вопросов получили 514 работников бюджетной сферы в городах Тюмени и Тобольске, Бердюжском и Армизонском районах.

536 квартир предоставлено детям-сиротам в 14 муниципальных образованиях.

Всего в рамках реализации жилищных программ в 2017 году улучшили условия проживания 2014 семей.

В целом, строительная отрасль показала отличный результат – объем строительных работ составил 188,6 миллиарда рублей - на 16,4% больше уровня 2016 года, в расчете на душу населения - в 2,5 раза выше среднероссийского уровня.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Решая задачу поддержания в исправном состоянии инженерной инфраструктуры, а также необходимого ее обновления, мы делаем ставку на развитие государственно-частного партнерства, привлечение в отрасль инвестиций и их эффективное использование.

Совокупный объем инвестиций в реконструкцию и модернизацию объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения по концессионным соглашениям составит 23 млрд 809 млн 500 тыс. руб.

Наиболее масштабными являются проекты модернизации систем водоснабжения и водоотведения в городе Тюмени, реконструкции Сумкинского и Соколовского водозаборов с водопроводными очистными сооружениями в городе Тобольске.

В текущем году планируется завершить строительство мусоросортировочных заводов, эксплуатация которых позволит перейти к передовому порядку обращения с твердыми коммунальными отходами.

Исполнена четырехлетняя программа газификации Тюменской области, также основанная на принципах государственно-частного партнерства, в данном случае - с компанией "Газпром". Нам удалось увязать бизнес-интересы компании с задачами правительства области - в кратчайшие сроки обеспечить высокий уровень газификации региона.

Уровень газификации по доле жилья, отапливаемого посредством использования природного газа, составил 94%. Сформирована новая программа на период с 2018 по 2022 годы с объемом финансирования 1 млрд. 812 млн. руб. Это создаст условия для газификации 22 тыс. 316 домовладений.

Ежегодно растет доля жителей области, обеспеченных чистой питьевой водой. По итогам 2017 года этот показатель составляет 87%.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов отремонтировано 33,6 км тепловых, 99,2 км водопроводных, 24,2 км канализационных, 399,5 км электрических сетей.

Существенно продвинулись в вопросах технологического присоединения к инженерным сетям. Тюменская область стала первым регионом в стране, который обеспечил достижение всех показателей целевой модели "Подключение к сетям газораспределения", утвержденной Правительством Российской Федерации в январе 2017 года. Также одними из первых мы выполнили показатели целевых моделей техприсоединения к электрическим сетям, системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В пилотном режиме внедрен механизм передачи электрических сетей садоводческих обществ на баланс территориальных сетевых организаций. Это дает садоводам возможность заключать договоры на потребление электроэнергии по индивидуальным приборам учета и избегать необоснованных отключений электричества.

В региональную программу капитального ремонта включены 7тыс. 220 многоквартирных домов общей площадью 29,3 млн. кв. м во всех муниципальных образованиях области. В рамках первого трехлетнего плана проведен капитальный ремонт 2тыс. 428 конструктивных элементов в 533 домах.

На первом этапе реализации программы основной проблемой было недостаточное количество квалифицированных подрядных организаций. Планомерно решаем эту задачу: если в 2016 году в реестре состояли только 43 организации, то сейчас их - 171. Но и эту цифру необходимо наращивать, делая основной упор на качество проводимых работ и увеличение темпа выполнения программы. Именно этого ждут от нас собственники, доверившие Фонду капитального ремонта свои средства.

Продолжаем реализацию мер социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг. В 2017 году на эти цели из регионального бюджета выделено 2 млрд. 380 млн. 670,5 тыс.рублей.

Работа по благоустройству общественных пространств и улучшению городской среды системно ведется уже много лет. В 2017 году большой объем работ проведен на площади 400-летия Тюмени. Завершены работы по строительству набережной на правом берегу Туры, ее протяженность от Свято-Троицкого мужского монастыря до Масловского взвоза превысила три километра. Ведется благоустройство памятника природы регионального значения "Лесопарк Затюменский", лесопарка "Гилевская роща".

Благоустроено 59 дворовых территорий в пяти муниципальных образованиях области. В новых тюменских микрорайонах благоустройство дворов и общественных зон ведется силами самих застройщиков.

Считаю очень важным, что комплексное развитие современной городской инфраструктуры ведется с обязательным учетом мнения жителей. Так, в городах Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске и Тюменском районе 18 марта текущего года прошли рейтинговые голосования населения по выбору объектов строительства и благоустройства. Определены 27 объектов-победителей. Работы по их созданию начнутся уже в текущем году.

Развитие невозможно без инвестиций в транспортную инфраструктуру. На улучшение дорожного хозяйства области в отчетном году было выделено 10,4 млрд. рублей, в том числе 702 млн. рублей из федерального бюджета.

В 2017 году в рамках соглашения с Федеральным дорожным агентством завершена реконструкция моста через реку Тобол и проведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск. В нормативное состояние приведено 270,3 км федеральных автомобильных дорог. Наша задача на ближайшие годы - обеспечить четырехполосное движение от Тюмени до Тобольска и Заводоуковска.

Совершенствуется сеть региональных и местных дорог - в 2017 году отремонтировано 369,5 км. Дорогами с твердым покрытием соединены два населенных пункта – село Пестово Викуловского района и село Бердюгино Упоровского района.

На территории Тюменской агломерации реализован первый этап приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" - завершены ремонтные работы на двухстах шестидесяти семи (267) объектах общей протяженностью 242,3 км. В результате доля автомобильных дорог агломерации, находящихся в нормативном состоянии, выросла на 8 процентных пунктов - до 76,9%, ликвидировано 107 аварийно-опасных участков.

В областном центре выполнено строительство и открыто рабочее движение на трех крупных объектах – новом трехполосном мосту через реку Туру в створе улицы Мельникайте, транспортных развязках на пересечении Тюменской кольцевой автодороги с улицей Пермякова и с улицей Тополиная. Основная задача 2018 года - замыкание Тюменской кольцевой автодороги и запуск движения по ней.

Таким образом, формируется транспортный каркас, который позволит беспрепятственно передвигаться транспорту. Это даст новый импульс экономической активности.

Прошедший 2017 год был годом экологии. Его важным итогом стало развитие эко-мышления и экологического добровольчества. В мероприятиях природоохранной тематики приняли участие 270,6 тысячи человек – это около 18% жителей региона. В мероприятиях Всероссийского экологического субботника участвовало 177,2 тысячи человек.

Продолжается строительство мусороперерабатывающего завода в городе Тюмени, ведется подготовка к строительству заводов в городах Тобольске и Ишиме.

Для ликвидации накопленного экологического вреда проведены изыскательские работы и заключен контракт на проектирование рекультивации сорокалетней свалки твердых бытовых отходов вблизи деревни Посохова Тюменского района.

Восемь несанкционированных свалок общей площадью 19,4 гектара ликвидировано на территориях Вагайского, Ишимского, Сладковского, Ялуторовского, Тюменского районов и города Тобольска. Работа по ликвидации 12 свалок площадью 10,3 гектара идет в Тюмени и Тобольске, Вагайском, Ишимском, Тобольском и Тюменском районах.

Ведется строительство второй очереди канализационных очистных сооружений Областного геронтологического центра "Красная гвоздика" и канализационных очистных сооружений в поселке Лебедевка Заводоуковского городского округа.

Проведен большой блок мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и строительству дамб. Отремонтированы пять гидротехнических сооружений: дамбы в городе Ишиме, в Тобольском (п. Надцы), в Ялуторовском (с. Памятное) районах, плотины в Абатском (с. Болдырево) и Омутинском (с. Ситниково) районах.

Ведутся работы по ремонту шести плотин в Омутинском районе (д. Шаньгига, д. Малый Краснояр, д. Сорокина, с. Русаково, с. Вагай, д. Красноярская). Выделены средства на ремонт трех плотин в Ишимском районе (с. Карасуль, с. Неволина, с. Прокуткино). Эти работы планируем завершить в 2018 году.

Разработана проектная документация на: реконструкцию противопаводковой дамбы в селе Исетское (идет процедура определения исполнителя строительно-монтажных работ); капитальный ремонт ГТС пруда на реке Курчигай в селе Пятково Упоровского района; реконструкцию трех дамб в городе Ишиме и двух дамб в Абатским районе; строительство трех дамб в Ишимском районе и двух дамб в Викуловском районе.

Продолжается разработка проектной документации на три ГТС (начата в 2016 году) по капитальному ремонту противопаводковой дамбы в селе Уват, по реконструкции противопаводковой дамбы в городе Ялуторовске, реконструкции участка водозаградительной дамбы Центрального административного округа города Тюмени.

Социальная сфера. Доступное и качественное образование – непременное условие для успешного будущего нашего региона.Мы планомерно решаем инфраструктурные вопросы сферы образования и возникающие сегодня новые содержательные вызовы.

В 2017 году мы завершили реорганизацию сети учебных заведений области и перезагрузку управления отраслью как единой системой. В минувшем году на строительство и реконструкцию школ, детских садов, техникумов и вузов региона мы направили без малого три миллиарда рублей.

Открыто 800 новых дошкольных мест в детских садах. Введена самая большая в области школа, принявшая две с половиной тысячи юных жителей Восточного микрорайона города Тюмени. Полностью реконструированы две школы в Ишиме, буквально в течение года после чрезвычайной паводковой ситуации введена новая школа в селе Тукуз Вагайского района.

Открыты детские технопарки и центры молодежного инновационного творчества в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Мы последовательно выполняем взятые на себя обязательства по капитальному ремонту образовательных учреждений. В 2017 году эти работы проводились практически во всех муниципалитетах, отремонтировано 60 зданий школ и детских садов, четыре техникума.

С 2018 года мы наращиваем наши усилия и переходим на новый качественный уровень. По сути, мы приступили к масштабной и комплексной программе реновации образовательной среды региона.

Во-первых, мы продолжаем строительство новых объектов. Это 12 школ и шесть детских садов в Тобольске, Заводоуковске, Уватском, Ишимском, Исетском, Ялуторовском, Голышмановском районах, городе Тюмени, поселке Молодежный Тюменского района.

Во-вторых, будет проведен капитальный ремонт 24 школ и детских садов в разных территориях области.

В-третьих, мы приступаем к замене всех ветхих деревянных школ. Напомню, что за последние 10 лет мы уже заменили 13 таких школ. Но сегодня мы понимаем, что темпы этой работы необходимо ускорить. В листе ожидания - еще 31 объект. Данный проект планируется реализовать до 31 декабря 2020 года. В него войдут 21 модульная малокомплектная школа в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Сладковском, Тобольском, Уватском и Ялуторовском районах; 10 школ в капитальном исполнении на территории Вагайского, Тобольского, Уватского, Упоровского, Ярковского районов, микрорайона Казарово города Тюмени.

Продолжим своевременную замену автобусного парка, учебников, школьной мебели. В профильных школах области будут поставлены и смонтированы 39 современных лабораторных комплексов для подготовки к экзаменам по физике, химии и биологии. Это межпредметные лаборатории, позволяющие охватить одновременно все дисциплины естественнонаучного цикла.

В рамках программы обновления школьного автобусного парка в 2017 году в школы поставлено 72 новых автобуса, а всего сегодня детей перевозят 532 школьных автобуса. В ближайшие три года будут заменены еще 160.

Если перейти к содержательным вопросам развития системы профильной подготовки и профессионального обучения, то все усилия мы сосредоточили на трех больших проектах:

Первый проект - "Тюменская инициатива для университетов". Он нацелен на консолидацию ресурсов вузов и научных организаций региона для проработки прорывных направлений исследований и подготовки студентов.

Второй проект - "Рабочие кадры для передовых технологий". Вся сеть профессионально-технических учебных заведений сегодня трансформируется в специализированные центры компетенций. Внедряются современные стандарты подготовки специалистов для новой региональной экономики. Мы основательно и надолго включились в движение WorldSkills (2017 год принес региону 16 медалей). Но главное, что с 2017 года, помимо индивидуальной подготовки чемпионов, мы приступили к обновлению массовых программ профессионального обучения, сверяя их с лучшими практиками.

Третий проект - "Эффективная школа - успешный регион". В области окончательно сформировано направление ориентации школьников на инженерные профессии. Проект объединил всех, от школьной скамьи до научно-производственных организаций и ведущих высокотехнологичных предприятий области. В регионе действуют профильные корпоративные классы, имеющие химико-технологическую, физико-математическую, инженерно-технологическую направленность, лаборатории по робототехнике и информационным технологиям. В работе с детьми участвуют представители таких крупных российских компаний-партнеров, как СИБУР, НОВАТЭК, Роснефть, Россети.

С 2017 года мы приступили к развитию инфраструктуры профессионального и высшего образования. Совместно с вузами и техникумами региона обновляем учебную и бытовую среду, модернизируем аудитории, лабораторные комплексы и учебные полигоны, общежития и столовые. Из областного бюджета на эти цели в минувшем году направлено более 900 миллионов рублей.

Не могу обойти вниманием и вопрос формирования новых подходов к развитию научных исследований. В 2017 году удалось создать межвузовские площадки для интеграции научно-исследовательской работы с преподавательской практикой. В качестве примеров можно назвать Школу перспективных исследований, Агробиотехнологический центр, проекты "Смарт-сити", "ЭКС-БИО", "Архитектурный образ региона". Тюменская высшая школа включилась в передовую научную повестку, в вузах региона работают 38 международно признанных профессоров из России и из-за рубежа.

Подводя промежуточный итог всему сказанному, с уверенностью отмечу, что у нашего региона интеллектуальное будущее есть.

Здравоохранение. Здоровье – это важнейший из показателей уровня и качества жизни каждого человека. Обеспечить для жителей области максимально возможный и по доступности, и по качеству уровень медицинских услуг – приоритет правительства области.

Эффективность медицинской помощи тесно связана с развитой медицинской инфраструктурой, соответствующей современным требованиям.

В 2017 году более полутора миллиардов рублей было вложено из областного бюджета в инфраструктурные проекты в сфере здравоохранения, которыми охвачены 26 объектов практически во всех территориях нашего региона.

После длительной и очень скрупулезной работы над проектом "Медицинский город" мы приняли решение начать строительство нового корпуса областного онкологического центра в Патрушево. Он будет включать клинико-диагностическую поликлинику, современный стационар, отделение лучевой терапии. Завершаем подготовку проекта и приступаем к работе.

Ежегодно мы открываем учреждения для оказания медицинской помощи на амбулаторном первичном уровне. 2017 год не был исключением - открылись для пациентов новый филиал поликлиники в Малом Тараскуле и новый корпус поликлиники № 17 на улице Монтажников в Тюмени. Дан старт проекту обновления объектов здравоохранения Тобольска. В прошлом году начаты ремонтные работы в стационаре, с этого года приступим к капитальному ремонту городской поликлиники, а также строительству поликлиники в микрорайоне "7А". В 2017 году завершены ремонты операционного блока и отделения реанимации онкологического центра по улице Барнаульской в Тюмени, противотуберкулезного диспансера, взрослой поликлиники в Ишиме, установлено современное вентиляционное оборудование в областной инфекционной больнице. Завершаем проект модернизации медсанчасти "Нефтяник".

В этом году начинаем реконструкцию поликлиники в Ялуторовске, капитальный ремонт лабораторного корпуса больницы в Ишиме. Проходят экспертизу проекты строительства или капитального ремонта стоматологической поликлиники, а также детского и инфекционного отделений больницы в Заводоуковске, судебно-медицинского отделения в Омутинском районе, Новотарманской больницы в Тюменском районе.

По-прежнему в поле внимания правительства области находится сельская медицина. Мы продолжаем программу обновления ФАПов. В прошлом году новые модульные ФАПы появились Тобольском районе. В 2018 году новые ФАПы появятся в Нижнетавдинском, Исетском, Заводоуковском, Юргинском и Голышмановском районах.

В 2017 году 1,3 млрд рублей было выделено на реновацию медицинского оборудования.

Практически во всех учреждениях области обновлено рентгенологическое и ультразвуковое оборудование на сумму более 300 миллионов рублей. Для обеспечения качественного оказания медицинских услуг в области работает более четырех с половиной тысяч единиц современного диагностического и лечебного оборудования.

В 2017 году далеко вперед продвинулся сектор высокотехнологичной помощи. Внедрен новый профиль - трансплантация органов и тканей. Проведены 11 операций по трансплантации почки, в 2018 году планируется провести 40 таких операций. Идет подготовка к внедрению новых видов трансплантации - костного мозга, печени и сердца.

Новые достижения в области ранней диагностики и эффективного лечения больных как онкологическими, так и неонкологическими заболеваниями во многом базируются на инновационных технологиях Радиологического центра. Использование уникальных аппаратов и методов ядерной медицины позволяет проводить раннюю диагностику опухолей, заболеваний в кардиологии, неврологии и эндокринологии. Уровень ранней выявляемости онкозаболеваний вырос до 56%.

Сегодня 70% больных своевременно получают кардиохирургическую помощь при жизнеугрожающих состояниях, что соответствует европейским стандартам.

Очень важно, что тюменские врачи развивают малотравматичные методики лечения.

Расширилось применение роботизированной хирургии. Освоены новейшие методики лучевой терапии.

Почти 14 тыс. 500 наших земляков получили самое современное оперативное лечение в высокотехнологичных клиниках региона. Все шире внедряется в практику лечение детей в младенческом возрасте, прооперировано 400 детей на первом году жизни.

За высокотехнологичной помощью к тюменским специалистам обращаются не только жители Ямала и Югры, но и других регионов России и зарубежных стран. Формируется новое направление региональной социальной политики - медицинский туризм.

Продолжается работа по привлечению инвестиций в социальный сектор. В 2017 году началось строительство крупного многопрофильного клинического стационара Группы компаний "Мать и дитя".

Мы постоянно обновляем парк и приобретаем новые реанимобили, санитарный транспорт, сокращаем время доставки пациентов до мест оказания высококвалифицированной помощи. Население обслуживают 168 автомобилей скорой помощи, все они в нормативном состоянии. В текущем году для повышения доступности медицинской помощи будут поставлены 137 автомобилей, в том числе 7 реанимобилей. Большое внимание уделяем доставке пациентов для оказания экстренной помощи из удаленных районов. В 2017 году осуществлено 186 вылетов, эвакуировано 245 пациентов, в том числе 78 детей. Для улучшения условий транспортировки и оказания медицинской помощи приступил к работе новый вертолет МИ-8, оснащенный современным медицинским модулем.

Темпы научно-технологического развития здравоохранения требуют обеспечения качественного профессионального роста медицинских работников. И сегодня мы активно занимаемся этим вопросом. Ежегодно более 90% медицинских работников нашего региона проходят обучение в системе непрерывного профессионального развития. Каждая поставка высокотехнологичного оборудования в медицинские организации области сопровождается практическим обучением обслуживающих его медицинских и технических специалистов.

Современное качество социальных услуг нельзя представить без информационных технологий. Мы поступательно продвигаемся в этом вопросе во всех отраслях социальной сферы и особенно в здравоохранении. По результатам 2017 года Тюменская область вошла в тройку лидеров по автоматизации здравоохранения в субъектах РФ. Проект "Внедрение электронной медицинской карты" занял второе место среди российских регионов. Региональное здравоохранение стало обладателем премии "За качество и безопасность медицинской деятельности" в номинации по снижению младенческой смертности.

Прогресс в здравоохранении обеспечил позитивную динамику показателей. За 2017 год смертность снижена на 757 человек. Большая работа служб материнства и детства обеспечила низкий показатель младенческой смертности – 4,1 на 1000 родившихся живыми (по РФ – 5,5 на 1000 родившихся живыми).

За 2017 год родились 21 тысяча 325 детей. По абсолютному значению естественного прироста (5362 человека) область на 8 месте среди субъектов Российской Федерации.

Положительные результаты демографического развития также дает системная политика поддержки семей с детьми — их количество возросло до 234 тысяч, количество многодетных семей - до 23,2 тыс. (на 1,6 тыс. больше, чем в 2016 году). Все это в конечном итоге влияет на главный показатель продолжительности жизни, которая по итогам прошлого года впервые за пять лет выросла в течение календарного года более чем на 1 год.

Подводя итоги темы здравоохранения, отмечу, что при всех несомненных достижениях мы продолжим эту работу, будем и дальше улучшать состояние здоровья тюменцев.

Физкультура и спорт. Здоровье и социальный комфорт граждан неразрывно связаны с развитием физкультуры и спорта. Для этого в области ведется планомерная работа по развитию спортивной инфраструктуры. В 2017 году введен в эксплуатацию спортивный комплекс "Боровский" общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров, завершается строительство спортивного комплекса института физкультуры в Тюмени. В рамках благоустройства тюменских парков создаются комфортные условия для активного отдыха населения, беговые и велосипедные дорожки, лыжные трассы и спортивные площадки, пользующиеся огромным спросом у горожан. Разрабатывается проектно-сметная документация для создания целого ряда спортивных объектов в Тобольске, Тюмени, Ярковском и Тюменском районах.

На модернизацию и развитие объектов физической культуры и спорта в 2017 году направлено почти 860 миллионов рублей. Эта целенаправленная работа дает результаты. Количество наших земляков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ежегодно прирастает. Сегодня это 40,9% от общей численности населения.

Жители региона активно приступили к подготовке и сдаче нормативов ГТО, в 2017 году испытание выполнили 21 тысяча 300 человек. По оценке темпов внедрения комплекса ГТО за 2014-2017 годы Тюменская область признана лучшей среди всех регионов России.

В целом, по итогам 2017 года Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по уровню развития физической культуры и спорта. В группе регионов с населением до двух миллионов человек стабильно сохраняет лидерскую позицию.

Культура. В 2017 году динамично реализовывались проекты по модернизации сферы культуры. На развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование работы организаций культуры в 2017 году из областного бюджета направлено 1,4 млрд. рублей.

Видимый качественный сдвиг произошел в музейной сфере.

Реализован масштабный проект мультимедийного парка "Россия - Моя история" при финансовой поддержке Газпрома. Фактически это "живой учебник" истории всей нашей страны и Тюменского края. За полгода с его открытия парк посетили уже более 160 тысяч человек.

В прошлом году в современно оснащенном здании открыл двери главный корпус областного музея имени Ивана Яковлевича Словцова. В Ялуторовске после реставрации открылись Торговые ряды. Менее чем за полгода работы на этих объектах уже реализованы 27 различных музейных проектов, на них побывали более 50 тысяч посетителей.

Большое событие ждет нас и в текущем году: на следующей неделе в Тобольске открывается музей семьи Императора Николая II с уникальными предметами из царского быта. Музей откроется в специально отреставрированном под музей историческом здании, где 100 лет назад в ссылке проживали Николай II и его семья.

Всего музеи Тюменской области в прошлом году представили 480 новых выставок и проектов, привлекли более полутора миллионов посетителей.

Библиотеки региона развивают доступность передовых технологий, обеспечивающих доступ к национальным информационно-библиотечным ресурсам. Библиотеки постоянно пополняются новыми книжными фондами.

Театрами региона в 2017 году представлены 33 новые постановки. Благодаря развернутым гастрольным программам спектакли увидели зрители в Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Аромашевском, Вагайском, Голышмановском, Ишимском, Омутинском районах.

В 2017 году город Тобольск принял Фестиваль театров малых городов России. Специальным призом отмечена постановка Тобольского театра "Тобольск. Доска почета".

Молодежные театральные коллективы под своей крышей объединил театральный центр "Космос", на его площадке работает 21 театр-резидент.

В рамках программы повышения доступности услуг культуры в малых городах и селах в 2017 году продолжается строительство дома культуры в поселке Винзили и разработана проектная документация на строительство дома культуры в поселке Московский Тюменского района, отремонтированы городской театр и детская школа искусств в Ишиме, сельский дом культуры в Юргинском районе.

Проведено обновление комплектов музыкальных инструментов в 16 детских школах искусств в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Тюменском, Голышмановском, Сорокинском, Ярковском районах.

Услуги сельским жителям 19 муниципальных образований оказывают 36 мобильных передвижных культурных комплексов. В 2018 году будут приобретены передвижной комплекс для Заводоуковского городского округа, микроавтобусы для учреждений культуры Юргинского, Вагайского, Сорокинского районов.

Социальная политика и волонтерское движение. Область, безусловно, выполняет принятые обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а это 450 тысяч человек. На эти цели из областного бюджета в 2017 году направлено порядка 7 миллиардов рублей. Внедряются эффективные технологии социального обслуживания, в том числе за счет привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций, развивается конкуренция на рынке социальных услуг, растет их качество и количество.

При этом большое число наших земляков, особенно пожилых, больных, одиноких людей, нуждаются не столько в материальной помощи, сколько во внимании и общении. Одним из решений данной проблемы стало привлечение добровольцев (волонтеров), эта работа проводится в регионе с 2009 года. Новый этап развития добровольчество получило с объявления Президентом Российской Федерации 2018 года Годом добровольца. Сегодня этот институт в нашей области имеет достойный уровень и является одним из лидеров в России. В данное движение вовлечено более 70 тысяч активных граждан самого разного возраста, от школьников и молодежи и до старшего поколения. Затрагивая все сферы жизни общества, волонтерство является хорошей жизненной школой и патриотического воспитания.

Развитие добровольческого движения в регионе является приоритетным в работе правительства области. Здесь мы работаем по нескольким направлениям: создан Координационный совет, осуществляется обучение волонтеров на базе Ресурсного центра, предоставляются бесплатные помещения и оборудование, оказывается грантовая поддержка волонтерским инициативам, в том числе и за счет программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, финансирование которой в этом году увеличено в три раза.

Хорошей поддержкой для волонтеров, имеющих более 300 часов добровольческой деятельности, являются льготы при поступлении на гуманитарные специальности, возможность получения признания как на региональном, так и на российском уровне.

Эта работа не закончится с годом волонтера, мы готовы поддерживать инициативы и предложения по развитию добровольческого движения и дальше.

Только вместе, помогая другим и чувствуя их поддержку, мы сможем создать то общество - село, город, область, страну, глядя на которое, мы будем испытывать гордость.

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