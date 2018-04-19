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Андрей Артюхов: инвестиции - это важнейший показатель развития региона

18:05 19 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Отчет губернатора за 2017 год в областной думе. Фото admtyumen.ru

В Тюменской области создана и эффективно работает система стимулирования инвестиционной активности. Это отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, комментируя отчет губернатора за 2017 год. 

"Губернатор начал свой отчет перед депутатами о деятельности правительства с инвестиционного блока, который является одним из основных показателей того, как живет регион, как в нем себя чувствует бизнес, как развивается экономика", - подчеркнул Артюхов.

Он отметил, что вопрос от фракции "Единая Россия" регионального парламента губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву касался именно инвестиционной привлекательности и мер государственной поддержки промышленным предприятиям, субъектам малого и среднего бизнеса.

"Привлечение инвестиций, поддержка предпринимателей — одни из важнейших вопросов для развития области. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2017 года составил 290,7 миллиарда рублей, превысив уровень 2016 года на 19,9%. Действия, предпринимаемые органами государственной власти, привели к значительному росту числа инвесторов. Тюменская область в 2017 году, как и в прошлом, вошла в десятку регионов-лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В этом году мы на шестом месте – это говорит о многом", - уверен первый заместитель председателя Тюменской областной думы.

В отчете правительства губернатор назвал ряд производств, как российских, так и с участием иностранного капитала, которые или уже реализованы, или находятся в стадии реализации. По словам Артюхова, очень важно, что они дают новые высокотехнологичные рабочие места, повышение уровня жизни населения. В частности, более 2000 рабочих мест создано только в 2017 году благодаря новым производствам.

"Накопленный тюменский опыт по повышению инвестиционной привлекательности востребован и в других субъектах России", - подчеркнул Артюхов. 

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Теги: Андрей Артюхов , Владимир Якушев , инвестиции , облдума , отчет губернатора
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