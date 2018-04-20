Степан Киричук: для Тюменской области 2017 год был удачным

Фото ИА "Тюменская линия"

По многим важным показателям социально-экономического развития Тюменская область по итогам 2017 года входит в число лидеров среди российских регионов. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" член Совета Федерации РФ от Тюменской области, комментируя отчет о работе регионального правительства в 2017 году, с которым выступил губернатор Владимир Якушев на заседании областной думы.

"Губернатор очень уверенно и аргументированно проинформировал депутатов о состоянии дел в регионе. Мне особенно запомнилась одна цифра - почти 300 миллиардов рублей инвестиций, привлеченных в региональную экономику в 2017 году. Конечно, большая часть инвестиций приходится на Тобольскую промышленную площадку компании СИБУР. Но есть еще около пятнадцати проектов, где объемы инвестиций измеряются сотнями миллионов рублей. Они тоже имеют большое значение. Самое важное - комфортный инвестиционный климат сформирован на всей территории Тюменской области. Благодаря этому в регионе продолжается инвестиционный подъем", - сказал сенатор.

По производству сельхозпродукции на душу населения в 2017 году Тюменская область входит в пятерку лучших регионов России, отметил Степан Киричук. Напомним, индекс производства продукции сельского хозяйства увеличился до 103,8% и впервые за последние годы превысил среднероссийский уровень роста, который составил 102,4%. Тюменские аграрии произвели продукции на 76 млрд рублей.

"Это говорит о высокой технологичности нашего сельского хозяйства. Производительность труда в тюменском агропромышленном комплексе достаточно высока", - прокомментировал член Совета Федерации РФ.

Особых успехов Тюменская область добилась в сфере жилищного строительства, подчеркнул Степан Киричук.

"В 2017 году введено в эксплуатацию чуть менее полутора миллионов квадратных метров жилья, то есть, почти по одному квадратному метру на каждого жителя региона. По объемам ввода жилья Тюменская область занимает третье место в России", - сказал он.

Среди других ярких достижений Тюменской области Степан Киричук выделил проект строительства заводов по переработке мусора, высокий показатель нормативного состояния дорог в регионе, а также тот факт, что оборудование 95% детских садов и школ отвечает современным стандартам.

"Губернатор ставит перед региональной системой образования, от школ до университетов, серьезные задачи в сфере подготовки кадров. Ориентация средних школ на подготовку выпускников к получению инженерного образования и высокотехнологичных рабочих профессий имеет огромное значение для нашей экономики", - подчеркнул сенатор.

Открытый в Тюмени в 2017 году мультимедийный парк "Россия - моя история" вызывает искреннее восхищение, заявил член Совета Федерации. "Я такого не видел ни в одном регионе страны. Моя внучка была там на экскурсии, и вернулась с очень яркими впечатлениями. Это прорыв в области культуры", - уверен сенатор.

Особое внимание Степан Киричук обратил на демографические показатели, достигнутые Тюменской областью в 2017 году. "По рождаемости мы занимаем восьмое место в России. А ведь Тюменская область - не Кавказ, где пять-семь ребятишек в семье - это норма. У нас люди рожают потому, что не боятся рожать, чувствуют уверенность в своем будущем и будущем своих детей", - подчеркнул он.

Евгений Бабенко