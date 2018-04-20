Тамара Казанцева: школы и детсады - в центре внимания региональных властей

www.duma72.ru

Строительство школ и детских садов находится в центре внимания региональных органов власти. Об этом заявила заместитель председателя думского комитета по социальной политике Тамара Казанцева, комментируя отчет губернатора Тюменской области Владимира Якушева о работе регионального правительства за 2017 год.

"Глава региона подробно остановился на результатах, достигнутых за отчетный период в промышленности, АПК, в сфере образования, здравоохранения и культуры. На мой взгляд, особого внимания заслуживают вопросы строительства дорог внутри областного центра. В этом направлении действительно сделано очень многое", - отметила Тамара Казанцева.

Законодатель акцентировала внимание на строительстве школ и детских садов. "Эта тема постоянно находится в центре внимания органов власти региона. За последнее время решены вопросы с местами в детские сады. Это очень важно", - убеждена она.

Напомним, в 2018 году продолжится строительство 12 школ и шести детских садов в Тобольске, Заводоуковске, Уватском, Ишимском, Исетском, Ялуторовском, Голышмановском районах, городе Тюмени, пос. Молодежный Тюменского района. Будет проведен капитальный ремонт 24 школ и детских садов в разных территориях области.

По словам Тамары Казанцевой, есть и проблемные моменты.

"Это газификация населенных пунктов. Ко мне постоянно обращаются по этому поводу жители Вагайского, Викуловского, Абатского районов. На мой взгляд, это одна из важнейших задач на будущее", - сказала она.

Отметим, что в регионе сформирована новая программа газификации на период с 2018 по 2022 годы с объемом финансирования в 1 млрд 812 млн рублей. Это создаст условия для газификации 22 тыс. 316 домовладений.

"Также необходимо предметно заняться сферой культуры. В сельской местности закрыты многие Дома культуры, сельские клубы. На сегодняшний день для успешного развития сел и деревень этот вопрос надо решать", - подчеркнула депутат.

Напомним, что в рамках программы повышения доступности услуг культуры в малых городах и селах в 2017 году продолжается строительство дома культуры в пос. Винзили и разработана проектная документация на строительство дома культуры в поселке Московский Тюменского района. Отремонтирован сельский дом культуры в Юргинском районе. Услуги сельским жителям 19 муниципальных образований оказывают 36 мобильных передвижных культурных комплексов. В 2018 году будут приобретены передвижной комплекс для Заводоуковского городского округа.

Соб. инф.