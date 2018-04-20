Владимир Пискайкин: в Тюменской области власть работает результативно

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В Тюменской области власть работает эффективно и результативно. Об этом заявил заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин, комментируя отчет о работе правительства Тюменской области за 2017 год, который представил депутатом глава региона Владимир Якушев.

"Отчет главы региона стал одним из главных вопросов повестки дня апрельского заседания Тюменской областной думы. Наш губернатор постоянно занимает лидирующие места в рейтинге глав субъектов Российской Федерации. Он создал молодую, активную команду управленцев. Результаты деятельности правительства Тюменской области впечатляют: строится жилье, создаются новые производства, привлекаются инвесторы, совершенствуется социальная сфера, здравоохранение, образование. Люди должны быть уверены в заботе со стороны власти. Сейчас главное - в условиях новых вызовов не сбавить обороты", - отметил Владимир Пискайкин.

Также законотворец сделал акцент на вкладе депутатского корпуса в развитие территории. "Хорошие законы и правильное их исполнение - залог успеха благополучия региона", - считает он.

Отметим, что глава Тюменской области Владимир Якушев в своем докладе о работе правительства за 2017 год сообщил, что объем инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года составил 290,7 млрд рублей, превысив уровень 2016 года на 19,9% в сопоставимой оценке. Рост обеспечен активной реализацией проекта по строительству крупнейшего в стране нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" компании "СИБУР" в Тобольске, а также реализацией большого количества крупных и средних проектов в промышленном и аграрно-промышленном секторах.

Владимир Якушев подчеркнул, что в ближайшем будущем в регионе планируется запустить ряд новых инвестиционных проектов, благодаря которым появятся новые рабочие места и увеличатся поступления в бюджет.

Соб. инф.