Глеб Трубин: другие регионы перенимают опыт Тюменской области

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У Тюменской области есть потенциал для дополнительной поддержки многодетных семей, инвалидов и детей-сирот. Об этом заявил заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Глеб Трубин, комментируя отчет о деятельности правительства Тюменской области за 2017 год, представленный накануне губернатором Владимиром Якушевым.

"В отчете губернатора четко обозначены позиции, по которым лидирует наш регион - это и постоянный приток инвестиций, и высокотехнологичная медицина, и масштабное строительство жилья", - отметил Глеб Трубин.

По мнению народного избранника, усилия команды губернатора и его личная политическая воля направлены на то, чтобы не уронить высокую планку развития тюменской земли и сохранить заслуженную позицию региона в десятке лучших, динамично развивающихся регионов России.

"Представители федерального центра и других субъектов федерации изучают опыт работы Тюменской области, перенимают законодательную практику и управленческие решения, исходя из тех успешных программ, которые были реализованы у нас в сфере строительства, обеспечения населения газом, чистой водой. Эти уникальные проекты, реализация которых вывела наш регион на новый уровень социально-экономического развития и повышения качества жизни населения", - отметил Глеб Трубин.

Россия вступает в "Десятилетие детства", и парламентарий убежден, что в дальнейшей совместной работе депутатского корпуса и правительства Тюменской области будет уделено особое внимание дополнительным мерам для поддержки многодетных семей, инвалидов и детей-сирот. Для этого есть все предпосылки и значительный потенциал.

Соб. инф.