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Депутаты предложили разрешить собственникам распоряжаться участками у многоквартирников

15:10 19 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати

Депутаты тюменской городской думы поддержали инициативу коллег из партии "Единая Россия", предложивших внести изменения в жилищный и земельный кодексы РФ. На  заседании комиссии по градостроительству и земельным отношениям депутат Дмитрий Осипов познакомил парламентариев с механизмом перераспределения земельных участков под многоквартирными домами.

"В последние годы при благоустройстве дворовых территорий поступает все больше обращений от собственников помещений многоквартирных жилых домов, чьи земельные участки сформированы по отмосткам дома", - сообщил Дмитрий Осипов. По его словам, собственники просят о предоставлении в собственности прилегающих участков, на которых расположены объекты благоустройства.

"Логика этих обращений понятна, - отметил депутат. – Люди хотят самостоятельно владеть и распоряжаться этим имуществом. Предоставление в их в собственность благоприятно скажется на развитии всей городской среды в целом".

Согласно предлагаемым в законодательство изменениям, тюменцы смогут с помощью перераспределения расширить землю под своим многоквартирным домом. Это позволит на законных основаниях использовать ее под объекты благоустройства. Сегодня в Тюмени, по словам Дмитрия Осипова, жители около тысячи многоквартирников сталкиваются с тем, что не имеют возможности использовать прилегающую к их дому землю, поскольку участок уже находится на кадастровом учете.

"Это относится как к старой, так и к новой застройке, - добавил депутат. – Сегодня с этими же трудностями сталкиваются жители и других регионов России, эта проблема наблюдается в Челябинске, Иркутске, Пскове и других городах. Механизм перераспределения позволит собственникам развивать дворы на законных основаниях".

Депутат Юрий Безбородов поинтересовался, не приведет ли принятие этих изменений дополнительных трат для горожан: "Я поддерживаю эту инициативу, но ведь это должно означать, что теперь собственники дополнительно будут платить налоги за эти участки?". На это Дмитрий Осипов ответил, что статья 189 налогового кодекса Российской Федерации гласит, что земельные участки, расположенные под жилыми домами, налогами не облагаются.

Члены постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям поддержали проект. Его рассмотрят на ближайшем заседании Тюменской городской думы. В случае одобрения документ будет направлен в региональный парламент, а далее – в Государственную думу.

Николай Ступников

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Теги: гордума , Жилищный кодекс , земельные участки , многоквартирные дома

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