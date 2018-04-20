Тюменская продукция представлена на ярмарках в Надыме и Тарко-Сале

Фото ИА "Тюменская линия"

Весенний цикл продуктовых ярмарок тюменских производителей пройдет в Надыме и Тарко-Сале 20 и 21 апреля.

Надымчанам свою продукцию предлагают 10 известных предприятий Тюменской области – "Тобольский гормолзавод", "Ишимский мясокомбинат", птицефабрика "Пышминская" и другие. В ассортименте – свинина, говядина, кролик, птица, субпродукты, копчености и полуфабрикаты, а также молочные продукты, сыры, сливочное масло, мед, продукты пчеловодства, конфеты и чай.

К жителям Тарко-Сале приехали представители восьми предприятий, в числе которых птицефабрика "Боровская", "Заводоуковский маслозавод", "Тобольский гормолзавод".

Всего же в весеннем графике тюменцев – шесть ярмарок в ямальских городах. 4 и 5 мая выездная торговля пройдет в Новом Уренгое и Губкинском, а в конце мая представители тюменских предприятий снова приедут в Надым и Тарко-Сале.

До конца 2018 года на Ямале пройдет 15 ярмарочных мероприятий в рамках соглашения с правительством Тюменской области. Напомним, ярмарки тюменских сельхозпроизводителей проводятся в арктическом регионе с 2015 года, ежегодно в рамках этих мероприятий жителям Ямала реализуется более 200 тонн продуктов, сообщает пресс-служба правительства Ямала.