Птичьему гриппу в Тюменской области поставлен заслон

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Главы администраций муниципальных образований Тюменской области должны пресекать стихийную несанкционированную торговлю живой птицей и продукцией птицеводства. Такая рекомендация содержится в решениях совещания в Тюменской областной думе, посвященного соблюдению требований действующего законодательства по предупреждению возникновения и распространения птичьего гриппа.

В последнее время, как было отмечено на совещании, в различных странах мира, в том числе в России, часто регистрируются вспышки "птичьего гриппа", инфекционно-вирусного заболевания птиц, поражающего сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, заболевание с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.

В Россию высокопатогенный штамм вируса H5N1 был занесен дикой перелетной и водоплавающей птицей в 2005 году, когда вспышки "птичьего гриппа" в среде домашних и диких животных наблюдались в Новосибирской, Омской, Тюменской, Курганской, Челябинской областях и Алтайском крае. Затем "птичий грипп" добрался до Калмыкии, Тульской области, Турции и Румынии.

В Тюменской области "птичий грипп" был выявлен в семи населенных пунктах трех районов области – Бердюжском, Армизонском и Ишимском.

Экономический ущерб, вызванный гибелью и уничтожением птицы в связи с "птичьим гриппом", составил 2 млн 366 тыс. рублей.

На борьбу с "птичьим гриппом" правительство Тюменской области выделило 6,2 млн рублей.

Правительством Тюменской области создана чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия.

Основной задачей данной комиссии является оперативное решение вопросов, связанных с предупреждением распространения и ликвидацией очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, в том числе вопросов, возникающих в случаях опасности заноса возбудителей инфекционных заболеваний. За 8 месяцев 2017 года исследовано 38,9 тыс. проб на наличие гриппа птиц (птицефабрики – 12,7 тыс. проб, частный сектор – 26,2 тыс. проб, декоративная птица – 25 проб, дикая птица – четыре пробы, синантропная птица – три пробы) с отрицательным результатом.

В целях профилактики гриппа птиц за 8 месяцев 2017 года проведено 43 совещания, три семинара, 359 собраний граждан, распространено 5 тыс. 247 памяток, опубликовано 37 статей в средствах массовой информации и 24 статьи в интернет -источниках, подготовлено 14 теле-и 19 радиовыступлений, проведено 2 тыс. 502 беседы с населением.

В 2017 году была проведена командно-штабная тренировка по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с возможным возникновением очага гриппа птиц. В мероприятии приняли участие ветеринарные специалисты Армизонского, Упоровского, Юргинского районов.

Борис Олейник