Программу "Ты - предприниматель" представят в технопарке

фото Тюменского технопарка фото Тюменского технопарка

Восемь предпринимателей Тюменской области представят федеральную программу "Ты - предприниматель" в Тюменском технопарке (ул.Республики 142) 29 и 30 апреля с 10 до 19 часов.

По информации организаторов, более 150 полезных знакомств, игра, интерактивные площадки, розыгрыши призов и общение с единомышленниками ожидают участников программы.

За два дня можно узнать все необходимое, чтобы начать работать на себя, и получить стартовый бизнес-пакет предпринимателя.

Необходима регистрация на сайте. Также можно вступить в чат первого потока и общаться с единомышленниками.