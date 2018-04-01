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Программу "Ты - предприниматель" представят в технопарке

Экономика, 09:10 24 апреля 2018

фото Тюменского технопарка

Восемь предпринимателей Тюменской области представят федеральную программу "Ты - предприниматель" в Тюменском технопарке (ул.Республики 142) 29 и 30 апреля с 10 до 19 часов.

По информации организаторов, более 150 полезных знакомств, игра, интерактивные площадки, розыгрыши призов и общение с единомышленниками ожидают участников программы.

За два дня можно узнать все необходимое, чтобы начать работать на себя, и получить стартовый бизнес-пакет предпринимателя. 

Необходима регистрация на сайте. Также можно вступить в чат первого потока и общаться с единомышленниками.

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# бизнес , предприниматели , программа , технопарк

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