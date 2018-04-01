В Надыме в День Победы проезд в муниципальном транспорте будет бесплатным

фото администрации Нового Уренгоя фото администрации Нового Уренгоя

В Надыме 9 мая весь муниципальный транспорт будет бесплатным.

"В День Победы мы решили поздравить своих пассажиров необычным способом. Уже второй год подряд 9 мая мы даем всем нашим кондукторам выходной, и муниципальные автобусы на каждом из маршрутов становятся бесплатными", - рассказал заместитель директора по транспорту надымского АТП Алексей Дементьев.

Традиция проведения акций в честь Дня Победы ежегодно поддерживается перевозчиками, которые работают на территории округа. Муниципальные автотранспортные предприятия открывают дополнительные рейсы, которые доставляют ветеранов к местам празднования, компании авиационного и железнодорожного транспорта предоставляют льготные условия проезда.

Так, региональный перевозчик "Авиационная транспортная компания "Ямал" предоставляет 100% скидку для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания и лиц, приравненных к ним, в период с 1 по 13 мая. Кроме того, аналогичная скидка предоставляется и одному сопровождающему.

Для оформления авиабилетов эти категории граждан должны иметь при себе документы, подтверждающие право на льготный проезд. Билеты можно приобрести до 13 мая. Подробности на сайте или по телефону 8-800-234-44-02.

Напомним, проезд на муниципальном автотранспорте для ветеранов Великой Отечественной войны, как для льготной категории граждан, является бесплатным. Для получения проездного документа льготным категориям граждан необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту проживания, сообщает пресс-служба правительства Ямала.