ТЦ "Фаворит" оштрафован за нарушения пожарной безопасности

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ТРЦ "Фаворит" оштрафован на 150 тыс. рублей за нарушения требований пожарной безопасности.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Тюменской области проверила соблюдение требований пожарной безопасности в ТРЦ "Фаворит", собственником которого является ООО "Альмира".

Установлено, что в торговом центре не выполнена передача сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты ТРЦ на пульт пожарных подразделений. В некоторых помещениях отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, установка пожаротушения.

В ряде кинозалов эвакуационных выходов меньше, чем положено. Помещения нескольких кинозалов не отделены противопожарными перегородками от помещений торгового центра.

Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из каждого коридора подземных этажей, а также некоторых кинозалов и помещений.

Отделка внешних поверхностей наружных стен торгово-развлекательного центра выполнена из горючих материалов. Звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивают общий уровень звука.

По результатам проверки прокуратура в отношении ООО "Альмира" возбудила административное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". В адрес руководителя организации также внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения административного дела ООО "Альмира" оштрафовано на 150 тыс. рублей.

Устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратуры округа, сообщает пресс-служба прокуроры Тюменской области.