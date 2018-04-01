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Руководство ямальского предприятия задолжало работникам более шести миллионов рублей

Происшествия, 13:45 25 апреля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 6 млн рублей задолжало руководство компании  "Ямалнефтегазсервис" 71 работнику. 

По факту невыплаты заработной платы работников была проведена проверка. Предприятие не выплатило зарплату работникам  за декабрь 2017 года. 

В суд направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате, руководителю "Ямалнефтегазсервис" внесено представление, по результатам рассмотрения которого к ответственности привлечено три должностных лица. В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении.

В результате принятых мер предприятие "Ямалнефтегазсервис" погасило задолженность по заработной плате в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала. 

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# невыплата зарплаты , Ямал

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