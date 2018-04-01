Развитие производств в индустриальных парках набирает обороты

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На территории индустриальных парков в Тюменской области должны появиться современные инновационные предприятия. Власть региона заинтересована в создании высокотехнологичных рабочих мест. Об этом в эфире программы "Час с губернатором" заявил глава региона Владимир Якушев.

Он напомнил, что в настоящее время в регионе действуют индустриальные парки Боровский и Богандинский. "В Боровском реализуется уже девять инвестпроектов, три из них которых планируется завершить до конца 2018 года. На площадке парка Богандинский запущены четыре проекта, но здесь достаточно большая площадка, и из 200 гектар подготовлено уже 80. Есть большие перспективы для того, чтобы наращивать обороты", - рассказал губернатор.

Он обозначил также одну из проблем, актуальную для Тюмени. По его словам, собственники нескольких предприятий вынашивают идею на месте производственной площадки построить и реализовать жилье. Обусловлено это, прежде всего, ростом спроса на недвижимость в Тюмени. Для некоторых собственников производства экономически выгодно ликвидировать производственную площадку и реализовать на этой территории жилищные проекты.

"Получается с одной стороны у нас индустриальные парки, где появляются новые рабочие места, а с другой - старые промышленные площадки, которые могут в ближайшее время исчезнуть. Этот баланс неизвестно куда качнется. Экономически собственникам гораздо интереснее построить жилье, продать квартиры и заработать, но при этом похоронить реальное производство, которое там есть. Таких проектов несколько в Тюмени, мы стараемся эти производства сохранить. Их продукция сегодня востребована и хотелось бы существующие коллективы оставить", - добавил Владимир Якушев.

Любовь Голышева