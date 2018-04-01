Дороги Тюменской области - в пятерке самых безопасных в России

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге безопасности российских дорог в 2017 году. Ежегодное исследование провел Межрегиональный общественный Центр "За безопасность российских дорог".

Эксперты оценили 50 регионов с населением свыше 1 млн человек. В расчете учитывались: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших в авариях, протяженность автодорог региона (свыше 5000 км) и размер автопарка. Города-регионы в рейтинге не учитывались. Индекс безопасности в Тюменской области составил 1,3.

"Мы видим позитивную динамику почти в каждом регионе. Показатель – стабильное сокращение количества ДТП, - отметил эксперт МОЦ "За безопасность российских дорог" Сергей Воробьев, - Общественные акции типа "карты убитых дорог" заметно влияют на качество дорожного покрытия, когда граждане сами отмечают наиболее опасные участки, а власти вынуждены реагировать. Замечу, что в "красной зоне" как минимум пятерка регионов уже не меняется третий год. Это похоже на рейтинг в рейтинге, и с этим нужно что-то делать".

В пятерку лидеров рейтинга безопасности вошли Томская, Тамбовская, Белгородская, Тюменская и Тамбовская области. В "зеленую зону" с удовлетворительной дорожной безопасностью попали Москва, Удмуртия, Владимирская, Липецкая, Ивановская и Калужская области. В Москве и Тюмени за год число аварий сократилось почти вдвое.

В "желтую зону" вошли территории с недостаточной безопасностью дорог. Здесь своеобразный анти-рекорд установила Новосибирская область, которая в 2016 году занимала 3 позицию, потеряв за год 26 позиций.

В "красную зону" (высокой дорожной опасности) попали: Ставропольский край, Нижегородская область, Пермский край, Самарская область, Московская область, Краснодарский край, Красноярский край, Челябинская область.