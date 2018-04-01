В Ишиме водитель выплатит компенсацию сбитой на переходе школьнице

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

75 тыс. рублей выплатит водитель сбитой на пешеходном переходе школьнице в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, дорожная авария произошла в апреле 2017 года на улице Большой Садовой в Ишиме. Житель д. Зырянка на атомобиле ВАЗ 21074 сбил 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочке был причин легкий вреда здоровью. Водитель был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 2,5 тыс. рублей.

Мать пострадавшей обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда. Суд взыскал с виновника аварии в пользу школьницы 75 тыс. рублей.

Водитель подал жалобу в Тюменский областной суд, в которой просил снизить размер суммы. Судебная коллегия по гражданским делам областного суда ему в этом отказала.

Решение суда вступило в законную силу.