В Лабытнангах инспектор ДПС попался на мелкой взятке
фото ГИБДД по Тюменской области
Штраф 40 тыс. рублей назначил суд бывшему инспектору ДПС Лабытнанги за мелкую взятку.
Следствием и судом установлено, что днем 7 января жителя Лабытнанги, который нарушил ПДД, остановил инспектор ДПС. При выяснении обстоятельств и проверке документов сотрудник полиции выявил еще два факта нарушения закона. Мужчина управлял автомобилем без страхового полиса и не имел водительского удостоверения.
За все нарушения инспектор потребовал у водителя канистру моторного масла. Вечером этого же дня мужчина передал сотруднику полиции четырехлитровую канистру моторного масла. Преступление было выявлено сотрудниками полиции, сообщает СУ СК РФ по Ямалу.