В Лабытнангах инспектор ДПС попался на мелкой взятке

фото ГИБДД по Тюменской области фото ГИБДД по Тюменской области

Штраф 40 тыс. рублей назначил суд бывшему инспектору ДПС Лабытнанги за мелкую взятку.

Следствием и судом установлено, что днем 7 января жителя Лабытнанги, который нарушил ПДД, остановил инспектор ДПС. При выяснении обстоятельств и проверке документов сотрудник полиции выявил еще два факта нарушения закона. Мужчина управлял автомобилем без страхового полиса и не имел водительского удостоверения.

За все нарушения инспектор потребовал у водителя канистру моторного масла. Вечером этого же дня мужчина передал сотруднику полиции четырехлитровую канистру моторного масла. Преступление было выявлено сотрудниками полиции, сообщает СУ СК РФ по Ямалу.