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В Лабытнангах инспектор ДПС попался на мелкой взятке

Происшествия, 17:42 27 апреля 2018

фото ГИБДД по Тюменской области

Штраф 40 тыс. рублей назначил суд бывшему инспектору ДПС Лабытнанги за мелкую взятку.  

Следствием и судом установлено, что днем 7 января жителя Лабытнанги, который нарушил ПДД, остановил инспектор ДПС. При выяснении обстоятельств и проверке документов сотрудник полиции выявил еще два факта нарушения закона. Мужчина управлял автомобилем без страхового полиса и не имел водительского удостоверения.

За все нарушения инспектор потребовал у водителя канистру моторного масла. Вечером этого же дня мужчина передал сотруднику полиции четырехлитровую канистру моторного масла. Преступление было выявлено сотрудниками полиции, сообщает СУ СК РФ по Ямалу. 

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# взятка , Лабытнанги , моторное масло

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