Владимир Якушев поблагодарил тюменских геологов за героический труд

Тюменские геологи открыли первую страницу великой эпохи в истории нашей страны. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на торжественном собрании, посвященном 70-летию тюменской геологии, которое состоялось в ДК "Нефтяник" в Тюмени.

"В 2018 году исполняется 70 лет с начала геологоразведочных работ в Западной Сибири. В 1948 году приказом министра геологии СССР Ильи Ильича Малышева была создана Тюменская нефтеразведочная экспедиция. Она положила начало летописи побед первооткрывателей нефти и газа. Тюменская область гордится героями, которые создавали наш могучий нефтегазовый комплекс", - сказал Владимир Якушев, обращаясь к собравшимся в зале ветеранам геологической отрасли и их преемникам - тем, кто сегодня обеспечивает прирост запасов полезных ископаемых.

"За прошедшие 70 лет на Тюменском Севере были построены новые города, автомобильные и железные дороги. Они соединили ранее недоступные территории с "большой землей". За эти же годы были образованы новые научные центры, создан уникальный производственный комплекс. Все это обеспечило экономическое развитие и энергетическую безопасность страны не только в двадцатом, но и в двадцать первом веке", - так оценил глава региона самоотверженный труд тюменских геологов-первопроходцев.

Сейчас подвиги первых геологов продолжают современные специалисты, которые успешно воплощают в жизнь амбициозные проекты и достигают, казалось бы, невозможного, отметил губернатор.

"Среди примеров - порт Сабетта, добыча трудноизвлекаемой нефти, новые месторождения и многое другое. Именно в самоотверженном труде геологов кроется каркас успешного развития нефтегазового комплекса Западной Сибири, Тюменской области и современной России", - подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор вручил тюменским геологам заслуженные награды за самоотверженный труд на благо региона и страны. Высокого звания "Почетный геолог Тюменской области" удостоен профессор кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Тюменского индустриального университета Иван Клещенко. Почетные грамоты и благодарности губернатора Тюменской области получили еще четыре заслуженных работника геологической отрасли.

"Все вы очень много сделали для тюменской, советской, российской геологии. Мы все прекрасно знаем, что если бы не было геологов, то не было бы у нас и Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса, и такой мощной страны. Геологи шли первыми. В невероятно трудных условиях они делали ту работу, которую нужно было сделать, чтобы найти нефть и газ. Благодаря вам развивается Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Благодаря тюменским геологам Россия чувствует себя уверенно. Поэтому от имени всех тюменцев я благодарю вас за труд. Вы не пожалели ни здоровья, ни своей молодости, ради профессии, которой посвятили жизнь. Низкий вам поклон за все, что вы сделали!", - обратился Владимир Якушев к ветеранам тюменской геологи.

Генеральный директор Сибирского научно-аналитического центра Анатолий Брехунцов вручил Владимиру Якушеву памятную медаль "70 лет тюменской геологии" и символический геологический молоток.

Добавим, у всех участников торжественного собрания вызвала большой интерес выставка детских рисунков, посвящённых 70-летию тюменской геологии, которая прошла в фойе ДК "Нефтяник".

Евгений Бабенко