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Бывшие рубиновцы помогли "Динамо" стать чемпионом 

Спорт, 10:38 28 апреля 2018

фото ХК "Рубин"

Со счетом 2:1  "Динамо" из Санк-Петербурга одолело "СКА-Нева" в финальной серии ВХЛ до четырех побед.

Автором победного гола стал Дмитрий Молодцов. Также у динамовцев отличился Сергей Шестаков.  Оба игрока имеют опыт выступления за "Рубин". Более того, автором единственного гола "СКА-Невы" стал воспитанник тюменского хоккея Максим Мальцев. 

Самым ценным игроком плей-офф ВХЛ был признан голкипер "Динамо" Александр Самонов. В четырнадцати матчах с его участием новоиспеченные обладатели "Кубка Владимира Петрова" одержали одиннадцать побед, сообщает ХК "Рубин". 

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# ВХЛ , Рубин , Тюмень , хоккей

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