Бывшие рубиновцы помогли "Динамо" стать чемпионом

фото ХК "Рубин" фото ХК "Рубин"

Со счетом 2:1 "Динамо" из Санк-Петербурга одолело "СКА-Нева" в финальной серии ВХЛ до четырех побед.

Автором победного гола стал Дмитрий Молодцов. Также у динамовцев отличился Сергей Шестаков. Оба игрока имеют опыт выступления за "Рубин". Более того, автором единственного гола "СКА-Невы" стал воспитанник тюменского хоккея Максим Мальцев.

Самым ценным игроком плей-офф ВХЛ был признан голкипер "Динамо" Александр Самонов. В четырнадцати матчах с его участием новоиспеченные обладатели "Кубка Владимира Петрова" одержали одиннадцать побед, сообщает ХК "Рубин".