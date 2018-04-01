  • 28 апреля 201828.04.2018суббота
  • USD62,7260
    EUR75,7605
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер южный

Тюменка свою квартиру превратила в наркопритон

Происшествия, 11:11 28 апреля 2018

УФСКН РФ по Тюменской области

Ранее судимой 45-летней жительнице Тюмени предъявлено обвинение за организацию наркопритона.

Как сообщает пресс-служба УМВД  России по Тюменской области, женщина с января по апрель предоставляла жилплощадь наркозависимым для употребления запрещенных веществ. В момент задержания в ее квартире по ул. Энергетиков находились еще два человека в состоянии наркотического опьянения.

Полицейские изъяли два использованных шприца, а также шприц с наркотическим веществом "героин", как показала проведенная экспертиза.

По факту организации притона в отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело по статье "Организация притонов". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркопритон , Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:11 28.04.2018Тюменка свою квартиру превратила в наркопритон
09:56 28.04.2018В Тюмени водителя-наркомана отправили в колонию
19:44 27.04.2018Житель Заводоуковска отсудил у больницы семьдесят пять тысяч рублей
17:42 27.04.2018В Лабытнанги инспектор ДПС попался на мелкой взятке