Тюменка свою квартиру превратила в наркопритон

УФСКН РФ по Тюменской области УФСКН РФ по Тюменской области

Ранее судимой 45-летней жительнице Тюмени предъявлено обвинение за организацию наркопритона.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, женщина с января по апрель предоставляла жилплощадь наркозависимым для употребления запрещенных веществ. В момент задержания в ее квартире по ул. Энергетиков находились еще два человека в состоянии наркотического опьянения.

Полицейские изъяли два использованных шприца, а также шприц с наркотическим веществом "героин", как показала проведенная экспертиза.

По факту организации притона в отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело по статье "Организация притонов". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.