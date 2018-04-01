Александр Федотов продолжит играть за "Рубин"

фото ХК "Рубин" фото ХК "Рубин"

Выступающий в Высшей хоккейной лиге тюменский "Рубин" продолжит сотрудничество с 23-летним воспитанником собственной школы, защитником Александром Федотовым.

Он выступал за "рубиновых" в сезоне 2017-2018 годов, проведя 36 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ. По системе "гол+пас" Федотов набрал 10 очков (1+9).

Отметим, до 2011 года Александр Федотов играл за команду спортивной школы тюменского клуба. Затем отправился в Кирово-Чепецк. В дальнейшем Федотов оказался в нижнекамском "Нефтехимике", проведя в клубе КХЛ несколько матчей в рамках предсезонных турниров. До возвращения в Тюмень он играл в высшей лиге за саратовский "Кристалл" и "Ариаду-НХ" из Волжска, пресс-служба ХК "Рубин".