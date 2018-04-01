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Тюменские депутаты обсудили необходимость еще одного рынка в городе

Политика, 13:54 28 апреля 2018

duma.tyumen-city.ru

Нужен ли Тюмени еще один рынок, обсудили городские депутаты на заседании гордумы 26 апреля. 

Напомним, что в марте 2018 года ООО "ТюменьСтройИнвест"  получило разрешение на строительство универсального рынка на ул. Пермякова, 9Б, сроком до 28 марта 2020 года. Земельный участок был предоставлен в аренду "ТюменьСтройИнвесту" еще в 2008 году департаментом имущественных отношений Тюменской области. Но только сейчас предприниматель решил воспользоваться своим правом и построить новый рынок "Универсальный".

Директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Еремина на заседание гордумы озвучила общероссийские данные, согласно которым количество рынков неуклонно сокращается с 2007 года. "С этого времени появилось условие по капитализации рынков, также рынки запретили размещать во временных сооружениях. Они уходят в прошлое", - считает она.

На вопрос депутатов, зачем городу еще один рынок, когда потребность в них падает, ответил директор департамента земельных отношений администрации города Дмитрий Иванов.

"Разрешение на строительство торгового объекта данному предпринимателю было выписано на основании выданного ранее договора аренды на этот земельный участок, - сообщил Иванов. – То есть, этот участок уже очень давно был у него в аренде, но только сейчас он решил своим правом воспользоваться".

"В таком случае, не ждут ли нас в ближайшем будущем подобные сюрпризы в других местах города?" - поинтересовались депутаты у Дмитрия Иванова. На это директор департамента земельных отношений администрации города заявил, что больше в администрацию Тюмени заявлений на строительство рынков и торговых центров не поступало.

Отметим, что ООО "ТюменьСтройИнвест" заплатило в городской бюджет более 6 млн рублей за вырубку 361 дерева на участке будущего строительства рынка "Универсальный". 

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , рынки

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