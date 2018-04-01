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В Сургуте водитель сбил школьника насмерть

Происшествия, 14:49 28 апреля 2018

фото ГИБДД по Тюменской области

Водитель грузового автомобиля сбил восьмилетнего ребенка на проезжей части в жилой зоне Сургута. Мальчик от полученных травм скончался на месте аварии. 

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина обвиняется по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Установлено, что в феврале водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения и сбил восьмилетнего ребенка, который переходил проезжую часть в жилой зоне.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры по Югре. 

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# ДТП , ребенок , Сургут

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