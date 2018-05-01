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Владимир Якушев: тюменцы любят и умеют трудиться

Губернатор, 10:08 01 мая 2018

Праздник 1 Мая. Фото ИА "Тюменская линия"

Праздник Весны и Труда приносит весеннее тепло, радость и стремление к обновлению. Он стал ярким символом созидания, уважения ко всем, кто своим трудом вносит вклад в развитие Тюменской области и всей страны.

Об этом сообщил глава региона Владимир Якушев, поздравляя жителей области с Первомаем.

По его словам, тюменцы любят и умеют трудиться. Об этом красноречиво говорят производственные показатели и достижения многих предприятий региона, призовые места и победы представителей области на конкурсах профессионального мастерства. В этом году исполняется пять лет со дня учреждения знака отличия Тюменской области "За достижения в труде". За прошедшие годы его удостоены 45 жителей области.

"Слова особой благодарности адресую нашим заслуженным труженикам-ветеранам всех профессий. Их добросовестность и трудолюбие стали залогом процветания нашего региона. Сегодня мы продолжаем начатое ими дело, упорно работая, преображаем города и села, укрепляем экономику и социальную сферу. В общих успехах — заслуга всех жителей области. Желаю всем вам здоровья и счастья, мира и благополучия!", - сказал Владимир Якушев.

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# 1 Мая , Владимир Якушев , трудящиеся

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