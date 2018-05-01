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В России МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

Экономика, 12:29 01 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 тыс. 163 рубля с 1 мая. Ранее МРОТ составлял 9 тыс. 486 рублей, с первого мая он повышен на 1 тыс. 674 рубля.

Данный закон подписал президент Владимир Путин в марте 2018 года, сообщает "Газета.ру".

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# МРОТ , прожиточный минимум

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